Процессор Samsung Exynos 2500 будет производиться с применением более совершенной технологии.

Уже несколько лет Samsung экспериментирует с оснащением своих флагманских смартфонов серии Galaxy S, снабжая модели для различных рынков разными SoC, которые могут несколько отличаться по уровню производительности, а в будущем может выпустить собственный чипсет Exynos 2500, который превзойдёт предстоящие SoC конкурентов, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: PhoneArena

Отмечается, что в серии смартфонов Galaxy S22 компания Samsung использовала чип собственной разработки Exynos 2200, но существующие проблемы с его перегревом и низким быстродействием вынудили производителя воспользоваться продуктом от Qualcomm в своей следующей серии Galaxy S, а в моделях Galaxy S24 варьировала применение чипов Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 для модификаций, предназначенных для продажи на различных рынках.

В будущей же серии смартфонов Galaxy S25 южнокорейский гигант может использовать собственный чип Exynos 2500, который, как полагает издание BusinessKorea, может превзойти предстоящий чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 по ряду параметров.

Как говорится в отчёте, процессор Exynos 2500 будет производиться по 3-нм технологическим нормам с использованием технологии GAA, которая поможет чипу от Samsung опередить конкурирующий продукт производства Qualcomm, особенно в энергоэффективности.

По информации издания, для выпуска SoC Snapdragon 8 Gen 4 компания Qualcomm воспользуется услугами производственного гиганта TSMC, который будет использовать для производства данного чипа 3-нм технологический процесс второго поколения с транзисторами FinFET, уступающими технологии GAA, что, как считается, и даст преимущество Exynos 2500.

При этом конечный результат будет виден непосредственно после выпуска будущих устройств Samsung, оснащённых новыми SoC, оптимизированными для смартфонов серии Galaxy S.