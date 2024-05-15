Компания продемонстрировала работу специальной сборки ChromeOS на Pixel 8.

В скором времени разработчики из компании Google могут добавить поддержку операционной системы ChromeOS на Android-устройствах, что может стереть границы между двумя платформами технологического гиганта, говорится в публикации сайта TechSpot.

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Источник фото: TechCrunch

Сообщается, что недавно на закрытом мероприятии Google показала своим партнёрам способность новейших мобильных устройств компании, изначально предназначенных для ОС Android, работать под управлением ChromeOS. В процессе демонстрации специальная сборка операционной системы ChromeOS с открытым исходным кодом, именуемая «феррохром», стабильно функционировала на смартфоне Pixel 8.

Отмечается, что операционная система ChromeOS может работать на Android-устройствах благодаря технологии виртуализации Android Virtualization Framework, которая позволяет создавать безопасную изолированную среду для выполнения определённого кода и в настоящий момент поддерживается только на устройствах с ARM-процессорами для запуска сборок ОС Android, но после определённых правок, судя по всему, может поддерживать и другие операционные системы.

Ранее представители Google намекали, что не собираются объединять операционные системы ChromeOS и Android в единое семейство, хотя такие попытки в прошлом и были, но они потерпели неудачу, поэтому возможность запуска ChromeOS на Android-устройствах стало бы выходом из ситуации. К сожалению, презентация данной функции на закрытом показе не гарантирует её доступность для потребителей в будущем.