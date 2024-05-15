Данная ситуация в который раз доказывает, что ИИ не всегда прав.

В эпоху бурного развития систем искусственного интеллекта маркетологи целого ряда компаний стараются убедить пользователей, что их продукты способны решить любые задачи, но в некоторых случаях происходят достаточно забавные ситуации, связанные с работой ИИ.

реклама

Источник фото: Pixabay

Как заметили журналисты издания The Verge, в своём новом рекламной ролике компания Google попыталась заинтересовать публику своим инновационным чат-ботом с искусственным интеллектом Gemini, продемонстрировав его способность давать ответы пользователю на интересующие его вопросы посредством голосовых команд, но для знающих людей вышло не очень впечатляюще — на вопрос начинающего фотографа, почему рычажок его плёночного фотоаппарата не перемещается до конечного положения, Gemini предоставил несколько ответов, один из которых был из категории вредных советов, и чат-бот даже выделил его.





Содержание одной из рекомендаций, что же делать незадачливому пользователю в его ситуации, было следующим — чат-бот посоветовал открыть заднюю крышку фотоаппарата и извлечь из него плёнку, что люди, знакомые с работой подобных устройств, вряд ли стали бы совершать, так как изъятие плёнки в любом помещении, кроме совершенно тёмного, приведёт к попаданию на неё света и уничтожит часть, а при определённых условиях и все сделанные до этого фотографии.

Отмечается, что ИИ-продукты Google уже не впервые дают пользователям неправильные ответы — ранее чат-бот Bard утверждал, что космический телескоп Джеймса Уэбба сумел первым запечатлеть планету, находящуюся за пределами нашей Солнечной системы.