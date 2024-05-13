Пользователь сможет поставить задачу по генерации изображения при помощи текста.

Компания Microsoft продолжает активно внедрять в свои продукты функции с применением искусственного интеллекта — корпорация уже добавила возможность вызова ИИ-ассистента Copilot с боковой панели Edge, а совсем скоро позволит генерировать темы для браузера при помощи ИИ, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Windows Latest

Как говорится на одном из официальных сайтов Microsoft, браузер Edge получит новую функцию, позволяющую пользователям вводить текстовые подсказки, на основе которых искусственный интеллект будет создавать серию изображений для предварительного просмотра, после чего можно будет выбрать одно из них в качестве темы для браузера.

Применение новой темы предполагает не только установку изображения, сгенерированного искусственным интеллектом, на каждую вкладку Edge, но и использование браузером доминирующего цвета изображения для фрейма.

Администраторы компаний будут иметь возможность отключения данной функции в корпоративных сетях при помощи политики «AIGenThemesEnabled», которая ограничит её использование для пользователей.

О точной дате добавления новой ИИ-функции в браузер Microsoft Edge не сообщается, но приблизительно данное нововведение станет доступно в июне текущего года.

Возможность добавления тем в браузере Edge имеется уже некоторое время, но новая функция генерации изображений на основе искусственного интеллекта может значительно расширить творческие горизонты.

В начале текущего года Microsoft добавила похожую функцию в свой корпоративный продукт Teams, позволив владельцам лицензии Teams Premium создавать фоны при помощи искусственного интеллекта.