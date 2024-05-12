Пошлины возрастут с 25 до 100 %.

В США весьма озаботились успехами Китая на рынке электромобилей и доминировании китайских специалистов в разработке новейших технологий «зелёной энергетики», в результате чего уже через несколько дней американское правительство может повысить тарифы на импорт электрокаров и других китайских товаров, связанных с экологически чистой энергией, в четыре раза, пишет сайт TechSpot со ссылкой на информацию издания The Wall Street Journal.

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Источник фото: Известия/BYD

Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, администрация Байдена в ближайшие дни намерена объявить о значительном повышении тарифов на импорт продукции, связанной с «зелёной энергетикой» и произведённой в Китае. Отмечается, что в случае с электромобилями ввозные пошлины вырастут с былых 25 до 100 %.

Считается, что сделать столь радикальный шаг американское правительство вынудила неспособность производителей США противостоять китайским компаниям, предлагающим электрокары по весьма низким ценам, что потребовало от администрации Байдена соответствующих решений, ограничивающих возможности Китая на американском рынке.

Помимо этого, в США весьма озабочены растущим потенциалом КНР в области разработки технологий, связанных с «зелёной энергетикой», что также могло стать причиной для введения новых мер по сдерживанию.

Отмечается, что данное решение может иметь как положительные, так и отрицательные последствия — повышение тарифов на импорт может снизить конкурентоспособность китайских электрокаров на американском рынке, дав возможность производителям из США продавать более значительные объёмы своих электромобилей, но в то же время целый ряд покупателей может и вовсе отдать предпочтение моделям с ДВС, что негативно отразится на программе по снижению выбросов в атмосферу.