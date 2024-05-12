Российская разработка отличается целым рядом преимуществ.

Разработанное российскими специалистами перспективное дорожное покрытие, обладающее уникальными свойствами и по удобству не уступающее существующим материалам, успешно проходит тестирование в течение уже двух лет, говорится в публикации издания «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости

По словам представителя компании-разработчика, созданное командой отечественных специалистов дорожное покрытие обладает целым рядом преимуществ, в том числе отсутствием необходимости применения битума и воздействия высоких температур на материал при его укладке, а также потребности в удалении влаги и грязи.

Также собеседник издания отметил, что инновационное дорожное покрытие отличается высокой ремонтопригодностью благодаря невосприимчивости материала к негативным воздействиям, приводящим к образованию трещин и ям.

Как заявляется, испытания нового дорожного покрытия длятся уже два года, в течение которых были показаны отличные результаты прочности, так как каких-либо повреждений полотна зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что разработанная специалистами из России технология позволяет создавать инновационные дорожные покрытия на основе отечественных полимерных материалов, имеющих крупнозернистую структуру, что позволяет дорожному полотну «самоочищаться», эффективно удаляя воду и разнообразные грязевые отложения со своей поверхности.

Данная технология значительно упрощает процесс укладки дорожного покрытия и его дальнейшего использования, а также позволяет создавать долговечные автодороги. Благодаря своим свойствам, эта разработка может заинтересовать не только отечественные компании и организации, но и иностранных заказчиков из Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.