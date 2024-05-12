На системы противодействия беспилотникам в США выделяются весьма большие суммы.

В связи с растущим количеством эпизодов применения беспилотных летательных аппаратов в боестолкновениях по всему миру американское высшее руководство прорабатывает вопросы, связанные с противодействием БПЛА различных типов, но в публикации западного издания Business Insider высказывается мнение о неготовности США к полноценному противодействию данной угрозе, пишет «Военное обозрение».

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Источник фото: Aerospace America

В издании отмечают, что в боевых действиях будущего со стороны сил, противостоящих США, могут принимать участие сотни тысяч дронов, в том числе в составе автономных групп, что бросает американским военным вызов и требует усовершенствования существующих систем, способных противодействовать беспилотникам.

Как отмечает высокопоставленный военный представитель Вооружённых сил Австралии Мик Райан, Соединённые Штаты Америки имеют достаточный технологический и производственный потенциал для выпуска защитных систем, которые смогут эффективно уничтожать дроны противника, но практического опыта в данной области у американских военных пока недостаточно.

Впервые военные подразделения США столкнулись с применением дронов около десяти лет назад, когда разнообразные группировки на Ближнем Востоке совершили свои первые атаки при помощи беспилотников, а в последующие годы количество таких столкновений кратно возросло, что потребовало от американских специалистов соответствующих действий, призванных обеспечить Вооружённые силы США эффективными средствами защиты от дронов, а также аналогичных средств, направленных на уничтожение объектов и сил противника при помощи беспилотников.

Несмотря на то, что американские власти выделяют сотни миллионов долларов на разработку и усовершенствование систем для противодействия беспилотникам, по мнению ряда военных экспертов, этого недостаточно, чтобы эффективно противостоять вероятной угрозе со стороны Китая, России и Ирана.