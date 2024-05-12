Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Business Insider: США недостаточно подготовлены к современным боевым действиям с применением дронов
На системы противодействия беспилотникам в США выделяются весьма большие суммы.

В связи с растущим количеством эпизодов применения беспилотных летательных аппаратов в боестолкновениях по всему миру американское высшее руководство прорабатывает вопросы, связанные с противодействием БПЛА различных типов, но в публикации западного издания Business Insider высказывается мнение о неготовности США к полноценному противодействию данной угрозе, пишет «Военное обозрение».

реклама

Источник фото: Aerospace America

В издании отмечают, что в боевых действиях будущего со стороны сил, противостоящих США, могут принимать участие сотни тысяч дронов, в том числе в составе автономных групп, что бросает американским военным вызов и требует усовершенствования существующих систем, способных противодействовать беспилотникам.

Как отмечает высокопоставленный военный представитель Вооружённых сил Австралии Мик Райан, Соединённые Штаты Америки имеют достаточный технологический и производственный потенциал для выпуска защитных систем, которые смогут эффективно уничтожать дроны противника, но практического опыта в данной области у американских военных пока недостаточно.

Впервые военные подразделения США столкнулись с применением дронов около десяти лет назад, когда разнообразные группировки на Ближнем Востоке совершили свои первые атаки при помощи беспилотников, а в последующие годы количество таких столкновений кратно возросло, что потребовало от американских специалистов соответствующих действий, призванных обеспечить Вооружённые силы США эффективными средствами защиты от дронов, а также аналогичных средств, направленных на уничтожение объектов и сил противника при помощи беспилотников.

Несмотря на то, что американские власти выделяют сотни миллионов долларов на разработку и усовершенствование систем для противодействия беспилотникам, по мнению ряда военных экспертов, этого недостаточно, чтобы эффективно противостоять вероятной угрозе со стороны Китая, России и Ирана.

#сша #дроны
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)
Military Watch: Парк стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 ВВС США сократился до 19 единиц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
1
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
15
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
2
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
4
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
2
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Веб-сайт Declassified: британские военные провели 200 шпионских миссий в Газе в поддержку Израиля
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
30
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
51
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
53
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
7
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
22
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
8
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
29

Сейчас обсуждают

m33-
16:18
Автор даун, щас бы постить фейк тесты индуса TheSpyHood. Эту мразь давно уже разоблачили.
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
FelsheR-ZVZVZVzV
16:18
10100 победил?)
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Last Sunset
16:17
В их случае нужны будут не нити, а гвозди
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
Алексей Сизиков
16:17
GSM 2G он же EDGE всегда будет работать, это база, площадь покрытия связью у 2G на порядок выше чем у 3G, 4G что то среднее между 2G и 3G. Но 3G, особенно если нет достаточного количества вышек (их ...
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
Легенда
16:16
ку гайс. гамаю в Indika в 2k на ультрах. ставте лайк
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Александр Пономарев
16:14
а ничего, что у человека от рождения два комплекта зубов.. как стимулировать рост "третьего" - если его просто НЕТ?
Японские ученые создали препарат для роста зубов
lewile
16:12
Что-то мне подсказывает что проверка осуществлялась в слегка тепличных условиях. Надо на трассе участок заполнить где 50к машин за сутки проезжает. А то беглый поиск выдал о тестировании на каком то ч...
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
Александр Пономарев
16:12
феерично! тогда то видать не сильно сработало, а сейчас.. ну засекли вы ТОР... так он на ходу пеленгует и стреляет тоже на ходу.. ловите, че
BI: ВВС Украины копируют тактику "дикой ласки" армии США времен Вьетнамской войны
Максим Яновский
16:09
Полностью согласен! Всю статейку не осилил, хватило первых нескольких абзацев.
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
HP91
16:08
О фашистские страны опять вместе ) ничего нового
Германия и Япония проведут первые совместные учениях Сухопутных войск в следующем году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем