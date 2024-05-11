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NBCNews: падающая покупательная способность граждан США вынуждает McDonald’s менять стратегию продаж
Сотрудники компании разрабатывают новое дешёвое предложение.

Ухудшение экономического положения целого ряда граждан Соединённых Штатов Америки вынуждает крупнейшую в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прибегнуть к радикальным мерам, предложив своим клиентам эконом-вариант комплексного обеда, о чём рассказали на американском телевизионном канале NBC News, пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости

Как говорится в сообщении телеканала, руководство McDonald’s отмечает недовольство клиентов в связи с ростом цен на их любимые продукты и услуги, что заставляет их более серьёзно подходить к своим тратам, экономя каждый доллар, и быть более требовательными к компаниям, работающим в сфере питания и оказания услуг — в связи с этим специалисты корпорации разрабатывают новое комбо-предложение, стоимость которого составит всего пять долларов США.

Данное предложение будет включать в себя четыре наггетса из курицы, бургер, картофель фри и напиток. Ожидается, что благодаря этому шагу McDonald’s сможет заинтересовать клиентов, привыкших считать свои деньги и ещё более скрупулёзно подходящих к данному процессу в связи с ухудшением собственного материального положения.

В России на смену компании McDonald’s, ушедшей с отечественного рынка ещё в 2022 году, пришла сеть ресторанов быстрого питания, известная под брендом «Вкусно — и точка», которая по состоянию на начало текущего года насчитывала свыше 880 объектов питания в 64 субъектах Российской Федерации.

#mcdonald’s
Источник: ria.ru
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