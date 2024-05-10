Владельцам iPhone данное нововведение пока не доступно.

Компания Microsoft продолжает расширять возможности своего ИИ-ассистента Copilot, интегрируя виртуального помощника в различные приложения и сервисы — как выяснили журналисты сайта Windows Latest, приложение Phone Link также получило поддержку ИИ-помощника.

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Источник фото: Microsoft

Программное обеспечение Phone Link позволяет владельцам смартфонов под управлением ОС Android и iOS подключать свои устройства к компьютерам и ноутбукам с Windows 11 для просмотра сообщений, контактов и иных данных, хранящихся на смартфонах, а также осуществлять телефонные звонки непосредственно из Windows.

Сообщается, что теперь это можно будет производить ещё более эффективно, так как виртуальный помощник Copilot получил плагин «Phone», который можно скачать на официальной странице, предназначенный для интеграции ИИ-ассистента в приложение Phone Link.

Как говорится в примечании, благодаря новому плагину Copilot сможет читать и отправлять сообщения, а также искать контактную информацию на мобильном устройстве, подключённом к ПК или ноутбуку с Windows 11.

При этом специалисты сайта-источника обнаружили несколько неприятных деталей — данный плагин недоступен для владельцев устройств от Apple, а также находится в весьма «сыром» состоянии, в связи с чем заставить Copilot позвонить одному из контактов или получить доступ к сообщениям, хранящимся на смартфонах, пока не удалось.

Ранее Microsoft рассказывала о возможностях своего ИИ-помощника в решении целого ряда задач при работе с сообщениями — виртуальный ассистент способен без особого труда извлечь необходимую информацию по запросу пользователя.

Также корпорация Microsoft сообщила о сотрудничестве в вопросах интеграции своего ИИ-ассистента с продуктами и сервисами других компаний, таких как Adobe и Spotify, которые уже работают над созданием своих собственных плагинов для Copilot.