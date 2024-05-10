Ассортимент Apple может расшириться складным iPhone или MacBook.

Последнее время в сети обсуждаются слухи о разработке Apple своего первого складного смартфона, что чуть ранее подкрепилось публикацией данных о новом патенте компании, предлагающем усовершенствованный шарнирный механизм для складных устройств, а сегодня расширяется информацией, опубликованной сайтом Neowin, ссылающимся на отчёт Digitimes Asia, о подписании между Apple и Samsung договора на поставку дисплеев для складных устройств.

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Источник фото: Neowin

Согласно информации от экспертов отрасли, компания Apple заключила контракт на изготовление дисплеев для своих складных устройств с Samsung Display, являющимся подразделением Samsung Electronics. Ранее также сообщалось, что Apple ведёт переговоры по аналогичному вопросу с LG Display, которые, возможно, не увенчались успехом.

Наиболее вероятно, что первым складным устройством Apple станет новая модель смартфона iPhone, которая, как ожидается, будет похожа на продукты Samsung серии Galaxy Z Flip. При этом не исключается и появление устройства с более внушительным складным дисплеем — отчёт предполагает, что диагональ экрана первой «раскладушки» от Apple может составить 20.3 дюйма, что никак не соответствует параметрам смартфона, а скорее указывает на подготовку складного MacBook или даже устройства, относящегося к новому сегменту, ещё не представленному на рынке.

О возможности появления первого складного ноутбука Apple говорит и тот факт, что шарнирный механизм, о котором говорится в ранее опубликованном патенте Apple, может применяться для широкого круга устройств. Кроме того, компания может одновременно работать сразу над несколькими такими девайсами, о чём ранее говорили некоторые источники.

Точных данных о дате выхода первого складного устройства Apple пока не имеется, но ряд информаторов предполагают, что это произойдёт не ранее 2026 года.