Новый продукт компании может получить уникальный шарнирный механизм.

Слухи о разработке специалистами компании Apple складного смартфона iPhone уже некоторое время распространяются по сети Интернет, но каких-либо реальных данных, подтверждающих этот факт, до недавнего времени не было — теперь же в сети появился патент, который может дать ответы на вопросы о возможностях будущего складного смартфона от Apple, пишет сайт Neowin.

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Источник фото: Neowin

Согласно патенту, поданному представителями Apple в Ведомство по патентам и товарным знакам США несколько месяцев назад, но опубликованному сайтом Patently Apple только сейчас, складной iPhone конструктивно будет схож с уже имеющимися на рынке моделями, такими как Samsung Galaxy Z Flip, но его шарнирный механизм будет более совершенным по сравнению с конкурирующими решениями, отличаясь большим диапазоном движений, что позволит устройству складываться в обе стороны, чего ни один из производителей ещё не продемонстрировал.

Источник фото: Neowin/Patently Apple

Механизм складывания, представленный в патенте, может использоваться в широком наборе мобильных устройств, в том числе смартфонах, ноутбуках и планшетах, а также других носимых гаджетах.

В настоящий момент предполагается, что складной iPhone может выйти в 2026 году. При этом на рынке уже представлен целый ряд складных смартфонов от нескольких именитых производителей, таких как Samsung, OPPO и Motorola, с которыми новому продукту Apple придётся конкурировать и попытаться отвоевать свою долю рынка.

Отмечается, что представленный патент не гарантирует скорого выпуска складного смартфона от Apple, так как каждый год компании регистрируют по нескольку патентов, которые затем могут оставаться лишь документами без реализации в реальных продуктах в течение долгих лет.