Робособаки могут использоваться для различных целей.

Испытания роботизированных систем, способных нести на себе различные типы вооружения, проходят в целом ряде стран — как говорится в материале издания The War Zone, американские военные уже некоторое время испытывают боевых роботов-собак для выполнения ряда задач.

реклама

Источник фото: X/Abraxas Spa

Сообщается, что Командование сил специальных операций Корпуса морской пехоты США (MARSOC) может стать первой американской военной организацией, которая станет широко использовать робособак, вооружённых стрелковым оружием.

Представитель компании Onyx Industries, ответственной за поставку вооружения, заявил, что военные MARSOC уже применяют роботов-собак в своей деятельности, отметив, что в распоряжении организации имеется две робособаки, оснащённые двумя стрелковыми системами дистанционного ведения огня Onyx SENTRY калибра 7.62x39 мм и 6.5 мм Creedmoor. О точном их количестве в подразделениях США не сообщается.

Также высокопоставленный сотрудник Onyx Industries назвал модель робота-собаки, которая используется MARSOC — это четвероногий беспилотный наземный аппарат Vision 60, разработанный компанией Ghost Robotics и известный также как Q-UGV. Данное устройство способно выполнять широкий круг задач, в том числе охранные, разведывательные, рекогносцировочные, поисковые, спасательные и другие функции, а также обеспечение связи и безопасности.

Робособака оснащена системой цифровой визуализации с искусственным интеллектом и способна работать в автономном режиме, сканируя местность и информируя в случае обнаружения цели оператора, который принимает решение о дальнейших действиях.

Отмечается, что подобные робособаки могут быть использованы в тех операциях, условия которых могут угрожать жизни человека, а также нести на себе не только вооружение, но и другую полезную нагрузку.