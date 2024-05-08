Софтверный гигант может ограничить некоторые функции Edge в случае использования неактивированной Windows.

Новые функции, добавляемые специалистами Microsoft в продукты компании, не всегда несут в себе положительные изменения, что подтверждается находкой журналистов сайта Windows Latest, которые в новой сборке Edge обнаружили скрытые флаги, возможно, указывающие на предстоящее внедрение в браузер компании ограничительных мер, вынуждающих пользователей приобретать ОС Windows.

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Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что некоторые владельцы ПК и ноутбуков могут пользоваться ОС Windows 10 и Windows 11 без активации, что явно не устраивает компанию Microsoft, рассчитывающую на получение большего количества финансовых поступлений от пользователей, в результате чего софтверный гигант разнообразными способами пытается заставить потребителей приобрести свой продукт.

В новой сборке браузера Microsoft Edge журналисты источника нашли несколько флагов, активация которых приводит к появлению в приложении сообщения об ограничении некоторых функций в связи с неактивированной версией Windows. Как следует из данного открытия, компания, судя по всему, тестирует возможность отключения ряда функций для тех потребителей, которые используют «бесплатную» версию ОС от Microsoft.

Пока не совсем понятно, какие именно ограничения специалисты Microsoft готовят пользователям с неактивированной Windows, но предполагается, что запрет может коснуться таких функций браузера Edge, как изменение настроек вкладок, оформления, а также ряда других возможностей.

Судя по всему, таким нехитрым способом специалисты маркетингового отдела Microsoft рассчитывают повысить продажи Windows 11, но это может привести к противоположному эффекту, который выразится в отказе пользователей от браузера Edge и переходе на Chrome, Firefox или другие продукты.