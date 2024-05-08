Программа по созданию лунной станции осуществляется специалистами из России и Китая с возможностью участия представителей других стран.

В рамках подготовки к началу строительства на естественном спутнике Земли Международной научной лунной станции российские специалисты приступили к созданию ядерной энергетической установки, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, пишет издание «РБК» со ссылкой на материал агентства «РИА Новости».

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Источник фото: Москва 24/YouTube/Roscosmos Media

По словам главы «Роскосмоса», в России дан старт работам по созданию ядерной энергоустановки для обеспечения эффективного функционирования лунной базы. Ранее отмечалось, что данный силовой компонент станет вкладом российских инженеров в проект Международной научной лунной станции, основными участниками которого являются Китай и Российская Федерация, но не исключено и сотрудничество с другими государствами.

Доставку силовой ядерной установки на Луну планируется осуществить к 2033-2035 годам с последующим монтажом при помощи робототехнических средств. Согласно планам инженеров, энергоустановка сможет питать модули, расположенные на естественном спутнике Земли, а также различное оборудование и устройства.

Строительство Международной научной лунной станции собираются производить в несколько этапов — на подготовительной стадии будет разведана и подготовлена местность для будущей лунной базы и доставлены необходимые материалы и технические средства, второй этап предусматривает создание единого центра управления станцией и установку лунных модулей для обеспечения связи, логистики и энергоснабжения, а третья стадия заключается в непосредственном изучении естественного спутника Земли учёными из России и Китая, а также специалистами других государств, принимающих участие в данной программе.