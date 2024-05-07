В прошлом году количество контрактов на поставку систем видеонаблюдения с ИИ ощутимо выросло.

Муниципальные и государственные органы в прошлом году значительно увеличили количество контрактов на поставку и установку камер наблюдения, оснащённых искусственным интеллектом и предназначенных для фиксации правонарушений со стороны граждан и организаций, что должно привести к росту числа штрафов, пишет издание «Известия» со ссылкой на собеседников, знакомых с данным вопросом.

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Источник фото: РИА Новости

Эксперты компании Softlogic, занимающейся разработкой систем искусственного интеллекта, подсчитали, что в прошлом году объёмы поставок умных камер видеонаблюдения выросли в 2.5 раза по сравнению с предшествующим периодом, что в количественном исчислении составило 239 проведённых закупок на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Ожидается, что часть этих контрактов будет выполнена в текущем году.

По мнению одного из экспертов, увеличение числа «умных» систем видеонаблюдения позволит городским властям более эффективно наполнять свои бюджеты, а также следить за исполнением гражданами и организациями предписанных правил и законов, что повысит безопасность и качество жизни.

Генеральный директор Softlogic Денис Логинов отметил, что сроки окупаемости подобных ИИ-систем варьируются в пределах от двух недель до пары месяцев, добавив, что данные решения позволяют выписывать штрафы в автоматическом режиме благодаря возможности подробной видеофиксации правонарушений с учётом точного местоположения.

Отмечается, что ввод в строй большего количества систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом позволит более эффективно бороться с неправильными парковками, складированием мусора и отходов в неположенных местах, а также рядом других нарушений.