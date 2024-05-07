Он значительно превосходит алюминиевые сплавы по ряду параметров.

Российские специалисты, работающие в Научном Центре «Передовые цифровые технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СпбПУ), создали новый перспективный композитный материал с превосходящими аналоги свойствами, пишет издание «РИА Новости».

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Источник фото: TechInsider/Aluminium Insider

По словам учёных, принимавших участие в проекте по созданию нового материала, технология, используемая ими в своей работе, предполагает применение волокнисто-металлических ламинатов, состоящих из чередующихся слоёв угле- или стеклопластика и металлов, таких как алюминий, в качестве базы, что способствует повышению ряда характеристик по сравнению с традиционными решениями, в том числе ударной прочности и способности сохранять целостность в процессе длительной эксплуатации.

Также отмечается, что плотность нового материала несколько ниже по сравнению с соответствующим параметром алюминия, но при этом его прочностные свойства намного выше целого ряда алюминиевых сплавов, применяемых в производстве.

Отличительным свойством композитного материала, созданного российскими специалистами, является также его способность рассеивания энергии, выделяемой в результате ударных нагрузок или нарушения целостности, что достигается за счёт добавления дешёвой и лёгкой в получении фуллереновой сажи в качестве скрепляющего разные слои наноматериала.

По мнению учёных, новая разработка может применяться во многих отраслях, в том числе в машиностроительной, транспортной, авиа- и ракетно-космической сфере.