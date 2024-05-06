Количество мультибрендовых магазинов в РФ в 2023 году увеличилось на 35 штук.

Помимо неуклонного роста интернет-торговли в России в прошлом году рекордными темпами начали вводиться в строй мультибрендовые универмаги, что следует из отчёта, которым с изданием «РБК» поделились специалисты компании CORE.XP.

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Источник фото: New Retail

Сообщается, что в 2023 году в Российской Федерации появилось сразу тридцать пять новых универмагов, что является рекордным показателем как минимум за последние восемь лет, что несколько удивительно, учитывая тот факт, что в 2021 и 2022 годах было открыто всего семь и шесть подобных торговых объектов соответственно.

Наибольший вклад в увеличение количества универсальных магазинов внесла торговая сеть Stockmann, открывшая пятнадцать новых площадок, а также Slava Concept, увеличившая количество своих торговых объектов на девять единиц. Помимо крупных игроков на рынке некоторые региональные участники также развивают свой бизнес, попутно способствуя увеличению числа магазинов в России.

Согласно приведенной информации, в РФ в данный момент насчитывается восемнадцать участников данного сегмента рынка, развивающих свои торговые сети — в их распоряжении находятся объекты с общей площадью более 258 тысяч квадратных метров.

По мнению специалистов, рекордные показатели увеличения количества универмагов в России за 2023 год являются следствием ухода с российского рынка иностранных компаний, в результате чего большие площади оказались пустующими, а также развития отечественных брендов и повышения степени доверия к ним со стороны российских покупателей.

При этом некоторые аналитики и участники рынка считают, что дальнейшие перспективы развития торговых сетей в данном направлении весьма туманны в связи с целым рядом неблагоприятных условий для этого вида деятельности.