Производитель из Южной Кореи может отказаться от сотрудничества с AMD.

Южнокорейский производственный гигант может отказаться от сотрудничества с AMD при выпуске своих будущих продуктов, отдав предпочтение собственным разработкам, пишет сайт Neowin, ссылаясь на сообщение заслуживающего доверие информатора Роланда Квандта в социальной сети X (заблокирована в РФ).

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Источник фото: PhoneArena

Специалист отмечает, что во флагманских смартфонах Samsung серии Galaxy S25, выход которых запланирован на следующий год, будет использоваться платформа Exynos, в состав которой входят графические процессоры, разработанные специалистами компании в сотрудничестве с AMD, но уже в 2026 году южнокорейский гигант может перейти на свою SoC топового уровня, оснащённую GPU, созданным собственными инженерами.

Пока не известно, сохранит ли новейшая платформа Samsung прежнее название Exynos, неплохо зарекомендовавшее себя в прошлом, или же маркетологами компании будет предложен иной вариант, который и станет новым брендом.

В настоящий момент Samsung широко использует SoC Exynos с графическим процессором Xclipse и платформу Qualcomm Snapdragon 8 для своих мобильных устройств — в текущем году компания планирует представить новейшие смартфоны Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, а в будущем году должны выйти модели серии Galaxy S25.

В случае, если данные информатора окажутся верны, уже в 2026 году южнокорейская компания может представить новейшие модификации Galaxy S26, оснащённые как своими собственными SoC, так и Snapdragon 8.