Южнокорейская компания разместила шутливое сообщение в социальных сетях.

Традиция взаимного высмеивания и подтрунивания в среде технологических компаний насчитывает уже не один десяток лет, поэтому очередное шутливое сообщение Samsung является событием вполне обыденным, но тем не менее способно вызвать улыбки у ряда пользователей и негодование со стороны клиентов компании, над которой южнокорейский гигант пошутил.

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Источник фото: РИА Новости

Как сообщает сайт TechSpot, компания Samsung, судя по всему, обыграла недавнюю новость о том, что обладатели смартфонов iPhone стали жаловаться на неработающий будильник на своих устройствах, в связи с чем они опоздали на работу или столкнулись с другими неприятностями — южнокорейский производитель в социальных сетях заявил об отсутствии сбоев в работе будильников у гаджетов Samsung, добавив что клиенты, использующие смартфоны компании, сегодня проснулись вовремя.

Предполагается, что сбои в работе будильника, с которыми столкнулись владельцы iPhone, связаны с неправильной работой функции «Распознавание внимания», внедрённой в iOS 17 и отвечающей за снижение громкости звуков оповещения в том случае, если пользователь смотрит непосредственно на экран устройства.

Представители Apple заявили, что уже знают об имеющейся проблеме, отметив что в настоящий момент специалисты компании работают над её решением. Пока же обладателям iPhone, столкнувшимся с данной неполадкой, рекомендуется отключить функцию «Распознавание внимания» в настройках своего устройства.