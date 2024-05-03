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Всё больше геймеров предпочитают Windows 11, но доля Windows 10 по-прежнему высока
ОС семейства Windows установлены на подавляющем большинстве устройств геймеров.

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Несмотря на скептическое отношение к новой версии ОС семейства Windows, а именно Windows 11, со стороны обычных пользователей, любители игр всё больше отдают предпочтение именно ей, о чём свидетельствуют данные за апрель текущего года, опубликованные популярной игровой площадкой Steam.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Согласно отчёту сервиса, доля геймеров, на устройствах которых установлена операционная система Windows 11, в апреле 2024 года достигла показателя 45.15 %, увеличившись на 3.54 % по сравнению с мартом текущего года.

Количество игроков, предпочитающих Windows 10, наоборот уменьшилось, хотя общий их объём и превосходит показатели Windows 11 — в прошлом месяце 2024 года доля геймеров с Windows 10 составила чуть более 51 %, что на 3.38 % меньше в сравнении со значениями месяцем ранее.

На остальные версии ОС семейства Windows приходятся весьма незначительные цифры — геймеров, использующих Windows 7, за апрель текущего года насчитывалось около 0.43 %, а Windows 8.1 – всего 0.08 %.

Показатели продуктов, конкурирующих с ОС разработки Microsoft, также весьма скромны — для MacOS наилучшее значение демонстрирует версия 14.4.1, набравшая 0.45 %, а у Linux наилучшие достижения показывают Arch Linux и Ubuntu 22.04.4 LTS с результатами 0.16 и 0.12 % соответственно.

Общая же доля геймеров, использующая для своих целей устройства с ОС семейства Windows, за апрель 2024 года достигла значения в 96.76 %, что на 0.09 % выше по сравнению с мартом текущего года.

#steam #windows 10 #windows 11
Источник: store.steampowered.com
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