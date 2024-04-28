РФ заняла треть мирового рынка экспорта урана.

Несмотря на напряжённую мировую ситуацию, Российская Федерация продолжает наращивать объёмы экспорта своих природных ресурсов в различные страны мира.

Согласно подсчётам журналистов издания «РИА Новости», основывающихся на данных платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб, в прошлом году Россия нарастила поставки урана, заняв лидирующую позицию в мире по данному показателю.

реклама

Источник фото: Газета.ру/пресс-служба химического факультета МГУ

Сообщается, что в 2023 году Российская Федерация оставила за собой первую строчку в мировом рейтинге стран-экспортёров урана, сохранив объёмы поставок в количественном исчислении на уровне 2022 года, то есть около 1.9 тысячи тонн, а в денежном эквиваленте увеличив свои показатели на тридцать один процент — до 2.7 миллиарда долларов.

Благодаря росту финансовых поступлений за поставленное сырьё в прошлом году Россия получила долю в объёме мировых поставок урана в денежном эквиваленте в размере двадцати девяти процентов, а в количественном исчислении достигла показателя в тридцать два процента.

Франция по итогам прошлого года заняла вторую позицию по импорту урана, заработав на его продаже 1.85 миллиарда долларов, что на сорок девять процентов больше по сравнению с 2022 годом, а замыкает тройку лидеров Великобритания с результатом в 1.6 миллиарда долларов, что на тридцать три процента выше показателей позапрошлого года.

На четвёртой строчке рейтинга стран-экспортёров урана по результатам прошлого года оказались Нидерланды, которые в денежном эквиваленте осуществили поставок на 1.2 миллиарда долларов, оставшись на уровне 2022 года, что позволило им тогда занимать второе место. Также в пятёрке лидеров замечена Германия, повысившая объёмы своего экспорта урана на четверть, а именно до 1.2 миллиарда долларов.

Наиболее динамичный рост в прошлом году продемонстрировал Китай, который увеличил объёмы продаж урана в Соединённые Штаты Америки до 175 тонн, что в денежном эквиваленте составило 315 миллионов долларов, а также в Казахстан — до 193 тонн сырья на сумму в 130 миллионов долларов. Благодаря успешным действиям китайских специалистов КНР нарастила свои поставки урана практически в семь раз по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, экспортом урана в 2023 году занимались такие страны, как США, реализовавшие сырья на 66 миллионов долларов, Казахстан с объёмами продаж на уровне 20 миллионов долларов, а также Швеция, заработавшая на поставках урана около 14 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в преддверии введения новых санкций со стороны американского правительства на импорт российского низкообогащённого урана США закупили у России значительное количество данного сырья на рекордную сумму в 1.2 миллиарда долларов.