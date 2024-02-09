Общая стоимость сырья, поставленного за прошлый год, составила 1.2 млрд долларов.

Несмотря на напряжённые отношения между США и Россией, объёмы поставок некоторого необходимого для американской промышленности, энергетики и ВПК сырья находятся на высоком уровне и даже возросли, невзирая на санкции, о чём сообщает издание РИА «Новости», ссылающееся на данные статистической службы США.

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Источник фото: Газета.ру/пресс-служба химического факультета МГУ

Исходя из анализа, в прошлом году Штаты закупили у Российской Федерации урана на общую сумму в 1.2 млрд долларов, что является рекордным показателем за всё время наблюдения за объёмами поставок.

На фоне одобренного американскими законодателями в конце прошлого года законопроекта об ограничении закупок российского низкообогащённого урана, действие которого распространяется до 2040 года, объёмы его поставок в декабре 2023 года резко возросли, а суммарная годовая стоимость увеличилась на 43 %, достигнув рекордного значения в денежном эквиваленте.

Если же говорить о количестве поставляемого сырья, то в 2023 году объёмы поставок урана из России в США составили 702 тонны, в то время как годом ранее они достигали всего лишь 588 тонн. За последние десять лет Штаты не закупали у РФ такого количества низкообогащённого урана — ранее «всплеск» активности наблюдался в 2013 году, когда в США из России было поставлено 982 тонны данного сырья.

Источник отмечает, что в прошлом году Российская Федерация заняла лидирующую позицию по объёмам поставок урана в США в денежном эквиваленте, повысив свою долю по сравнению с 2022 годом на 1 % (с 26 до 27 %), на второй строчке по данному показателю оказалась Германия, а третью ступеньку заняла Великобритания.

Хотя американские политики и управленцы заявляют о необходимости отказа от российского урана, в законодательном акте об ограничении поставок сырья из России существует «лазейка», позволяющая обходить данный запрет в случае возникновения непредвиденных ситуаций или в вопросах, затрагивающих национальные интересы Штатов.