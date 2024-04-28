Российская космическая группировка «Арктика-М» расширит возможности РФ по наблюдению и контролю за Арктическим регионом.

Россия продолжает реализовывать свои космические программы, расширяющие возможности по наблюдению за поверхностью нашей планеты — по сообщению госкорпорации «Роскосмос», в эксплуатацию был принят космический аппарат «Арктика-М» №2, что ознаменовало начало работы системы, предназначенной для мониторинга Арктического региона, говорится в материале издания «РИА Новости».

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Источник фото: Telegram/Госкорпорация Роскосмос

Согласно публикации в официальном Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос», правительственная комиссия после изучения результатов полётных испытаний гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» вынесла решение о принятии в эксплуатацию зонда «Арктика-М» №2, который совместно с аппаратом «Арктика-М» №1 будет входить в орбитальную группировку, выполняющую функции по мониторингу Арктики, а также прилегающих к ней районов.

В «Роскосмосе» отмечают, что данная космическая группировка, созданная специалистами Российской Федерации, является первой и единственной в мире системой, осуществляющей наблюдение за Арктикой в непрерывном режиме.

Российская орбитальная система «Арктика-М» состоит из двух космических аппаратов, а именно «Арктика-М» №1, запущенного в феврале 2021 года, и «Арктика-М» №2, выведенного на орбиту в декабре прошлого года, и способна оперативно снабжать специалистов информацией о метеорологической обстановке в Арктике и сопредельных с ней областях, в том числе о состоянии поверхности, ледовой обстановке и степени облачности.

Помимо предоставления гидрометеорологических данных, отечественная космическая система «Арктика-М» будет применяться в рамках международной спутниковой поисково-спасательной программы КоСПАС-SARSAT для передачи информации о местонахождении воздушных и морских судов, а также других объектов, находящихся в регионе, что поможет своевременно оказать помощь пострадавшим в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Кроме того, данная система будет иметь большое значение в обеспечении безопасного судоходства по крайне важному для России и государств-партнёров Северному морскому пути, по которому в настоящее время осуществляются морские перевозки в большом объёме.