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Глава Роскосмоса сообщил планируемые даты запусков российских ракет-носителей семейства «Ангара»
Перспективные ракеты смогут доставлять на орбиту космические аппараты различного назначения и иные грузы.

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Российские специалисты продолжают работу над перспективными моделями ракет-носителей семейства «Ангара» — как рассказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, первые старты «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» должны состояться в 2027 и 2030 году соответственно, сообщает издание «РИА Новости».

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Источник фото: Интерфакс/РИА Новости

По словам главы госкорпорации, в настоящий момент производятся работы по созданию модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М», которая будет способна выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку весом до двадцати семи тонн.

Юрий Борисов отметил, что «Ангара-А5М» оснащена усовершенствованным маршевым двигателем РД-191М, который был испытан специалистами «Роскосмоса» и подтвердил свои высокие технические характеристики, в том числе повышенную на 10 процентов тягу.

Также генеральный директор «Роскосмоса» сообщил, что модернизированные ракеты-носители семейства «Ангара» будут предназначены для выведения на заданные орбиты космических транспортных кораблей, в том числе управляемых экипажем, а также доставки в космос модулей, необходимых для создания перспективной Российской орбитальной станции. Планируется, что «Ангара-А5М» впервые будет запущена с космодрома «Восточный» в 2027 году — это событие будет совмещено с тестированием российского космического корабля следующего поколения в беспилотной модификации.

В 2030 году со стартовой площадки космодрома «Восточный» должен состояться первый запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5В» — по словам главы «Роскосмоса», проект будет реализован в срок при наличии необходимого объёма денежных средств.

Отмечается, что ракета-носитель «Ангара-А5В» тяжёлого класса отличается повышенной грузоподъёмностью и в состоянии вывести на низкую орбиту Земли до тридцати восьми тонн полезного груза благодаря использованию водородной третьей ступени.

Ожидается, что на борту ракеты-носителя «Ангара-А5В» в космическое пространство будут доставляться аппараты и межпланетные станции, предназначенные для изучения дальнего космоса и планет, находящихся в Солнечной системе.

Ранее глава ИКИ РАН Анатолий Петрукович рассказал о перспективности российских ракет-носителей семейства «Ангара», которые будут в состоянии доставлять различные виды грузов для обеспечения отечественной лунной программы, а также для проектов, направленных на изучение Венеры и Марса.

#ангара #ангара-а5в #ангара-а5м
Источник: ria.ru
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Глава ИКИ РАН сообщил о возможности полётов российских ракет-носителей Ангара к Луне, Венере и Марсу
Ракета-носитель "Ангара-А5" прибывает на космодром Восточный для серии испытаний
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Alex Z
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