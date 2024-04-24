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Специалистам NASA удалось исправить ошибку в работе системы связи космического зонда «Вояджер-1»
Работы по устранению неисправности системы связи «Вояджер-1» продолжаются.

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Американский научно-исследовательский космический аппарат «Вояджер-1», покинувший Землю более сорока шести лет назад и являющийся одним из двух зондов земной цивилизации, успешно достигших межзвёздного пространства за пределами нашей Солнечной системы, после поломки, произошедшей в прошлом году, возобновил передачу служебных данных на Землю, сообщается в материале сайта Phys.org.

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Источник фото: NASA

С технической неисправностью, которая привела к прекращению отправки на Землю научных и инженерных данных с борта космического аппарата «Вояджер-1», учёные столкнулись 14 ноября прошлого года, хотя другие системы зонда продолжали функционировать в штатном режиме.

Несколько недель назад инженеры НАСА после плодотворной работы над поиском возможных причин неполадки наконец-то дали ответ, в чём конкретно заключается проблема — согласно отчёту специалистов, невозможность отправки информации аппаратом «Вояджер-1» связана с некорректным функционированием подсистемы полётных данных (FDS), отвечающей за подготовку пакетов к отправке на Землю, в результате выхода из строя чипа, необходимого для хранения данных FDS, в том числе программного кода.

Починить вышедший из строя чип не представлялось возможным, поэтому специалистам пришлось пойти достаточно сложным путём, применив нестандартное решение, заключающееся в разделении затронутого кода на несколько частей с последующим его хранением в разных разделах, так как хранение кода целиком оказалось невозможным в связи с недостатком объёма памяти ни на одном из разделов.

На первом этапе специалисты добились успешного перемещения кода, отвечающего за упаковку служебных данных зонда, и 20 апреля текущего года «Вояджер-1» наконец-то смог сообщить на Землю о своём техническом состоянии. Следующим шагом, который будет произведён в ближайшие недели, станет перемещение и настройка частей программного кода FDS, благодаря которым осуществляется подготовка научно-исследовательских данных для передачи учёным НАСА.

При этом ещё один космический корабль семейства «Вояджер», а именно «Вояджер-2», который является рекордсменом по продолжительности функционирования аппарата в космическом пространстве за всю историю человечества, продолжает работать в штатном режиме.

#наса #вояджер-1
Источник: phys.org
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