Причиной возникновения неполадок аппарата стал неисправный чип подсистемы FDS.

Американский космический аппарат «Вояджер-1», уже более 46 лет исследующий отдалённые уголки Солнечной системы, осенью прошлого года вновь столкнулся с трудностями в виде очередной неполадки, выяснение причин возникновения которой заняло несколько месяцев, но сейчас учёные готовы дать ответ, что именно не так с космическим аппаратом, говорится в публикации сайта TechSpot.

реклама

Источник фото: NASA

Отмечается, что начиная с ноября прошлого года зонд НАСА «Вояджер-1» утратил способность отправки телеметрических данных на Землю, что привело к серьёзной проблеме управления космическим аппаратом, в результате чего специалистам приходится давать полётные команды буквально «вслепую».

Около двух месяцев назад специалисты НАСА заявили, что неполадка, судя по всему, связана с некорректной работой подсистемы полётных данных корабля (Flight Data Subsystems, FDS), отвечающей за сбор информации от научных приборов и датчиков с последующим формированием единого пакета для отправки данных на Землю при помощи радиопередатчика.

Дальнейшее расследование причин поломки привело к выводам о необходимости проверки подсистемы FDS «Вояджера-1», для чего специалисты отправили космическому зонду специальную команду, в результате выполнения которой зонд передал на Землю данные о состоянии памяти, благодаря чему учёные НАСА смогли определить, что около трёх процентов памяти FDS было повреждено, что и вызвало неполадки.

По мнению специалистов, выйти из строя мог лишь один-единственный чип памяти, но что конкретно негативным образом повлияло на его работоспособность, определить затруднительно — одной из версий называется воздействие высокоэнергетической частицы из космоса, а второй причиной может быть значительная степень износа устройства в связи с солидным сроком службы.

По словам специалистов НАСА, проблема с неисправным чипом подсистемы FDS «Вояджера-1» не является критической, но для её устранения могут потребоваться недели или даже месяцы.

Американский космический зонд «Вояджер-1» в настоящее время является наиболее удалённым от Солнца аппаратом, созданным человечеством за всю историю космических полётов. Он удаляется от Солнца со скоростью более 60 000 километров в час и за более чем 46 лет своей эксплуатации прошёл расстояние от Земли, превышающее 24 миллиарда километров.