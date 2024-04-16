Расширение санкций может негативно сказаться на потребителях из США и Великобритании.

Новые санкции, введённые США и Великобританией в отношении импорта цветных металлов из России, уже негативно повлияли на цены мировых бирж сырья, а в скором времени пострадать могут и потребители, считают специалисты ряда российских компаний, задействованных в отрасли, говорится в публикации издания «Интерфакс».

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Источник фото: РИА Новости

По словам представителя российской компании «Норильский никель», являющейся одним из наиболее крупных поставщиков никеля в мире, расширение санкций станет катализатором роста цен на цветные металлы в связи с повышением степени неустойчивости на рынке сырья и нарушением уже устоявшихся логистических связей, что негативным образом повлияет на потребителей.

Помимо этого, в компании не исключают увеличения рисков при заключении сделок на поставки цветных металлов в результате падения их ликвидности, а также прогнозируют рост цен на логистику. При этом представитель «Норникеля» заявил, что их клиенты могут не беспокоиться о возможных срывах поставок, так как компания намерена строго следовать своим обязательствам по отгрузке сырья, несмотря на возникающие сложности.

Один из крупнейших производителей алюминия, российская компания «Русал», сообщает, что расширенные санкции со стороны Соединённых Штатов Америки и Великобритании не окажут влияния на работу компании, так как логистические цепочки, а также система осуществления платежей и производственных мощностей не подвержены санкционному давлению.

При этом западное издание Bloomberg отмечает, что новые санкции могут негативно сказаться на объёмах продаж «Русала», поставив под удар 36 % от всей поставляемой продукции компании, что эквивалентно величине поставок производителя в Европу в 2022 году, в результате чего компания может прибегнуть к сокращению своих производственных мощностей.

По мнению аналитика, в случае затруднения поставок цветных металлов на Запад «Норильский никель» сможет без особого труда перестроить свои логистические цепочки на отправку продукции в Азию, так как потребность азиатского рынка в качественном никеле весьма велика, в то время как «Русал» в этой же ситуации может столкнуться с некоторыми трудностями. При этом эксперты считают, что российским производителям цветных металлов придётся снизить стоимость своей продукции в среднем на 10 %.

Отмечается, что расширение санкций в отношении импорта цветных металлов из России окажет весьма негативное влияние на зарубежные биржи сырья — Лондонская биржа металлов может утратить свои позиции в качестве одной из ведущих мировых площадок по торговле цветными металлами.

Ранее стало известно, что в связи с расширением санкций со стороны США и Великобритании начиная с 13 апреля текущего года для Лондонской и Чикагской бирж вводится запрет на получение новых партий меди, алюминия и никеля от компаний из Российской Федерации, а американские потребители сырья больше не смогут импортировать данные цветные металлы из России.