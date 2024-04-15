Никель и алюминий на мировых биржах стали дороже на 8.8 и 9.4 %.

Американские и британские чиновники продолжают вводить санкции в отношении российского производственного сектора, что традиционно «бумерангом» ударяет по экономике США и других западных стран — как говорится в материале издания «Военное Обозрение», ссылающегося на публикацию Bloomberg, вступивший в силу несколько дней назад запрет на импорт ряда позиций цветных металлов из Российской Федерации спровоцировал резкое увеличение мировых цен на данное сырьё.

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Источник фото: Коммерсантъ

Сообщается, что сразу после введения очередных санкций со стороны США и Великобритании никель и алюминий на мировых биржах сырья стали торговаться на 8.8 и 9.4 % дороже, несмотря на то, что доля России в объёмах мировых поставок данных металлов составляет чуть более 6 и 5 % соответственно.

При этом отмечается, что ряд мировых компаний в вопросах приобретения цветных металлов полагаются именно на поставки из Российской Федерации — например, Лондонская биржа цветных металлов (LME) на 91 % была заполнена российским алюминием, а Чикагская товарная биржа (CME) также опиралась на импорт цветных металлов из России.

Основной причиной, которая повлияла на рост стоимости цветных металлов после расширения санкционного списка товаров и сырья из России, называют возникшую после данного события неопределённость на мировом рынке металлов.

Отмечается, что данные действия со стороны США и Великобритании весьма нелогичны, так как безоговорочным лидером в экспорте алюминия является Китай, в то время как Соединённые Штаты Америки считают КНР своим основным мировым соперником, но в то же время выступают наиболее крупным импортёром данного металла, тем самым только упрочняя позиции своего конкурента в мировой экономике, а также нанося вред своим собственным компаниям.

Ранее стало известно, что 12 апреля текущего года США и Великобритания наложили запрет на торговлю никелем, медью и алюминием из России на Чикагской и Лондонской биржах. Кроме того, Минфин США запретил своим компаниям импортировать данные цветные металлы из РФ, а также осуществлять ряд других действий, начиная с 13 апреля 2024 года. В связи с этим Чикагская и Лондонская биржи более не будут иметь возможности восполнять свои запасы никеля, меди и алюминия, произведённых в Российской Федерации.