В случае принятия законопроекта пользоваться ПО российской компании не смогут даже рядовые граждане США.

Американские чиновники продолжают препятствовать здоровой конкуренции в сети Интернет, пытаясь запретить пользоваться популярными китайскими и российскими продуктами не только государственным учреждениям, но и частным предприятиям и рядовым гражданам США — вслед за рассмотрением законопроекта, вынуждающего китайских владельцев популярного сервиса TikTok продать свои активы или столкнуться с запретом деятельности на территории Штатов, в администрации Байдена намереваются наложить полный запрет на использование программного обеспечения, разработанного известной российской компанией «Лаборатория Касперского», говорится в публикации западного издания CNN, ссылающегося на информацию, полученную от нескольких американских функционеров.

реклама

Источник фото: Лаборатория Касперского

Сообщается, что правительственным организациям США уже некоторое время запрещено пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского» в своей деятельности, но дальнейшие шаги по ограничению ПО от российской компании могут стать беспрецедентными — согласно данным, полученным от американских чиновников, в настоящий момент Министерство торговли США рассматривает вопрос о наложении всеобъемлющих запретительных мер в отношении разработчика из России, которые будут распространяться на частные компании и физические лица.

Если рассматриваемый законопроект вступит в силу, то пользоваться программными продуктами «Лаборатории Касперского» на территории США станет весьма проблематично. Завершение обсуждения ограничительных мер в отношении российской компании ожидается уже в конце апреля. Своё решение о данном запрете американское правительство аргументирует необходимостью укрепления мер безопасности от внешних угроз.

Отмечается, что инициатива правительства США кажется весьма странной, ведь большинство частных компаний и рядовых граждан никоим образом не влияют на национальную безопасность, поэтому выбранная мотивация причин запрета программного обеспечения «Лаборатории Касперского» со стороны американских чиновников выглядит весьма надуманной.

При этом точной информации о продуктах российской компании, которые подпадают под действие ограничительных мер, пока не предоставлено, но, по мнению журналистов источника, под ударом окажется антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое специалистами «Лаборатории Касперского».

Согласно законодательным нормам США, первоначальное решение американского правительства может быть обжаловано или урегулировано в результате заключения соглашения, предусматривающего определённые действия, направленные на устранение существующих проблем, которые, по мнению чиновников, несут угрозу безопасности.

По информации компании, в настоящий момент продуктами «Лаборатории Касперского» пользуется около 400 миллионов человек и 240 тысяч компаний и организаций по всему миру, но каков процент от данных показателей составляют пользователи из США, не указывается.