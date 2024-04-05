Три экземпляра DE M-SHORAD размещены на территории Ирака.

Американские оружейники продолжают испытания своего перспективного лазерного оружия DE M-SHORAD, позволяющего противодействовать угрозам со стороны различных типов вооружения — как сообщает издание «Военное Обозрение», американские военные, находящиеся на территории Ирака, получили в своё распоряжение три экземпляра новейшей лазерной системы.

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Источник фото: Army Recognition

Система вооружения Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), разработанная специалистами американской компании Raytheon и устанавливаемая на шасси БТР Stryker, представляет собой боевую платформу, состоящую из высокоэнергетического лазера мощностью 50 кВт, системы управления, многоцелевого радара для обнаружения и сопровождения вражеских объектов, а также вспомогательных устройств.

Данное лазерное оружие может применяться для поражения воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов, реактивных и миномётных снарядов, и в состоянии выявлять вражеские объекты на большом расстоянии благодаря наличию усовершенствованного радара.

Стоимость первых тестовых образцов DE M-SHORAD достаточно велика — сумма контракта на поставку трёх единиц лазерного вооружения мощностью 50 кВт каждая в 2021 году составила почти 124 миллиона долларов США.

Сообщается, что система ПВО ближнего радиуса действия DE M-SHORAD, развёрнутая в Ираке, будет использована в целях изучения возможностей противодействия различным видам вооружения противника, прежде всего, беспилотным летательным аппаратам небольшого размера, которые активно используются в данном регионе. В дальнейшем полученные данные будут использованы для усовершенствования данной перспективной платформы.

Испытания лазерной системы вооружения DE M-SHORAD на территории США проводятся уже несколько лет, а переброска трёх экземпляров в Ирак, судя по всему, служит целью проверить эффективность платформы в условиях реальных боевых действий.

Ранее стало известно, что серийное производство системы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense стартует в следующем году.