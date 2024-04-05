Строительство сопутствующей инфраструктуры может обойтись даже несколько дороже, чем постройка самого моста.

Президент России Владимир Путин во время беседы с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко поднял вопрос о необходимости строительства мостового перехода, который свяжет остров Сахалин с материковой частью РФ, говорится в материале издания «Лента.ру».

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Источник фото: RT/Pixabay

По словам Владимира Путина, логистическая связь между Сахалином и материком при помощи моста станет катализатором развития региона. Стоимость суперпроекта, согласно оценке Валерия Лимаренко, составит около трёхсот миллиардов рублей непосредственно для строительства моста без учёта прилегающей инфраструктуры, создание которой может обойтись примерно в такую же сумму.

По мнению главы государства, строительство подъездных путей может обойтись даже несколько дороже по сравнению с оценочной стоимостью самого моста, но прилегающая инфраструктура тоже должна окупаться, поэтому необходимо обратить пристальное внимание на её развитие.

Предварительные планы по строительству моста на Сахалин возникали ещё в начале 2000-ых годов, причём предлагался вариант прокладки не только автомобильной магистрали, но и железнодорожной линии, а общий ценник проекта предполагался на уровне 4.5 миллиардов долларов США.

В 2018 году вопрос об осуществлении мегапроекта вновь поступил на рассмотрение, а спустя два года одним из высокопоставленных чиновников были высказаны опасения по поводу рентабельности и целесообразности данной инфраструктурной программы, так как для строительства моста потребуется прокладка подъездных путей протяжённостью более пяти сотен километров, что значительно повысит стоимость проекта и не даст ему окупиться в обозримом будущем в связи с недостаточным грузопотоком по данному направлению.

Несколько лет назад губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко высказал идею о необходимости взимания платы за проезд по мосту между Сахалином и материком, чтобы проект был рентабельным, добавив, что ценник строительства моста и сопутствующей инфраструктуры оценочно составляет около шестисот миллиардов рублей, которые готовы вложить частные инвесторы.