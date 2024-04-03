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Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
Текстовый процессор WordPad исчезнет из будущей версии Windows 11.

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Текстовый процессор WordPad, являющийся неотъемлемой частью семейства операционных систем Microsoft Windows, начиная с Windows 95, в будущей версии ОС Windows 11 станет более недоступен пользователям — как говорится в публикации сайта TechSpot, Microsoft сообщает о полном удалении WordPad из своей операционной системы уже в текущем году.

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Источник фото: Windows Latest

Уведомление об исключении WordPad из списка программ Windows 11 появилось ещё в прошлом году, а теперь Microsoft опубликовала более подробную информацию о сроках удаления базового текстового процессора — согласно статье о ресурсах для устаревших функций, начиная с Windows 11 версии 24H2, которая должна выйти во второй половине 2024 года, и Windows Server 2025 файлы wordpad.exe, write.exe и wordpadfilter.dll, связанные с WordPad, будут полностью удалены из системы.

Компания Microsoft советует ИТ-специалистам более не применять реализации прямой зависимости от WordPad в своих программных продуктах во избежание возникновения проблем.

Хотя WordPad не является полноценным текстовым процессором, некоторые пользователи могли совершенно бесплатно работать с текстом, используя данную программу, тем более, что Microsoft постоянно добавляла в WordPad новые функции — так, в Windows XP утилита стала поддерживать Unicode, в Vista появилась поддержка файлов с расширением .doc, а в Windows 7 программа обзавелась пользовательским интерфейсом в стиле ленты.

В качестве замены WordPad компания Microsoft рекомендует использовать встроенный в ОС Windows 11 Блокнот для совершения простых операций с текстом или воспользоваться текстовым процессором Word, имеющим расширенные функции для работы с текстами, но распространяемый на платной основе, тем самым вынуждая пользователей тратить дополнительные денежные средства, что может понравиться далеко не каждому.

При этом журналисты источника отмечают, что для редактирования текстовых документов не обязательно пользоваться платным продуктом Microsoft, так как есть альтернативы, такие как LibreOffice, распространяемые на бесплатной основе и предлагающие аналогичные функции.

Помимо удаления из списка поддерживаемых программ текстового процессора WordPad, будущие версии Windows 11 лишатся поддержки VBScript, протоколов TLS версий 1.0 и 1.1, а также устаревшей службы Microsoft Support Diagnostic Tool.

#microsoft #windows 11 #wordpad
Источник: techspot.com
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