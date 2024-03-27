Строительство перспективного энергетического комплекса проходит в Томской области.

Специалисты госкорпорации «Росатом» приступили к тестированию модуля по производству ядерного топлива, являющегося частью первого объекта атомной энергетики следующего поколения, о чём сообщает журналист издания «РИА Новости».

реклама

Источник фото: Атомная энергия 2.0/СХК

В настоящий момент испытания модуля, предназначенного для производства ядерного топлива, необходимого для работы реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, проходят в тестовом режиме.

Энергетический комплекс, строительством которого занимается госкорпорация «Росатом», будет включать в себя энергоблок с реактором БРЕСТ-ОД-300 и предприятие, производящее и перерабатывающее уран-плутониевое ядерное топливо, которое затем используется для функционирования ядерной установки.

Перспективный энергокомплекс представляет собой замкнутую систему и относится к четвёртому поколению в связи с использованием в его составе реактора на быстрых нейтронах. Основной задачей постройки данной ядерной системы является практическая проверка эффективной работы объектов замкнутого ядерного цикла в энергетической инфраструктуре, что в мировой практике ещё не применялось.

Кроме того, благодаря замкнутому циклу планируется значительно уменьшить расход ядерного топлива, что позволит ощутимо снизить нагрузку на добывающую отрасль, сохранив ограниченные запасы урана для других нужд, а также минимизировать негативное воздействие отходов атомной энергетики на окружающую среду в связи со способностью реактора на быстрых нейтронах «выжигать» опасные радиоактивные изотопы.

По информации издания «РИА Новости», ссылающегося на Telegram-канал одного из подразделений «Росатома», первый энергетический комплекс будущего, строительство которого проходит в Северске Томской области, будет запущен в тестовую эксплуатацию в текущем году — на начальном этапе планируется испытать модуль производства и переработки нитридного уран-плутониевого СНУП-топлива, необходимого для работы реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300.