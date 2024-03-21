Недружественные страны не спешат отказываться от российского газа.

Несмотря на введённые санкции в отношении России со стороны ЕС ряд европейских стран до сих пор приобретают российские энергоносители в больших объёмах — как сообщает издание «Военное обозрение», ссылаясь на данные Евростата, в начале текущего года Франция и Испания нарастили объёмы закупок сжиженного природного газа из Российской Федерации.

реклама

Источник фото: РИА Новости

Отмечается, что количество закупленного Францией у России СПГ стало рекордным за последние четырнадцать месяцев — в январе текущего года данная европейская страна приобрела у РФ сжиженного природного газа на общую сумму в двести девяносто три миллиона евро, что стало максимальным значением с ноября 2022 года.

При оценке объёмов закупок СПГ французским правительством у Российской Федерации источник сообщает, что в январе текущего года объём экспорта во Францию в денежном эквиваленте вырос почти на пятьдесят миллионов евро по сравнению с декабрём прошлого года, когда было поставлено сжиженного газа на сумму в двести сорок четыре миллиона евро.

Рекордными за последний год стали и показатели закупок российского СПГ Испанией, которая в январе 2024 года приобрела сжиженного природного газа у России на сумму в двести семьдесят четыре миллиона евро, что в 1.7 раза больше по сравнению с объёмами в денежном эквиваленте за декабрь прошлого года и является максимальным значением за последние двенадцать месяцев.

Общая сумма экспорта российского СПГ в страны Европейского Союза за январь текущего года составила чуть больше шестисот восьмидесяти четырёх миллионов евро, причём отказываться от сжиженного природного газа из России государства, являющиеся членами ЕС, пока не спешат.

Япония, с которой у Россией в настоящий момент не слишком дружественные отношения, также продолжает экспортировать СПГ из РФ — по информации издания «РИА Новости», ссылающегося на данные торговой статистики, в феврале текущего года объёмы закупок сжиженного природного газа выросли на 8 % в годовом выражении.

По мнению журналистов источника, основной причиной, которая вынуждает недружественные страны покупать сжиженный природный газ из России, является его более низкая стоимость по сравнению с американским.

Ранее немецкий промышленник рассказал об ухудшающемся положении дел в европейской промышленности, в частности в Германии, отметив, что энергоёмкие отрасли производства Европы страдают от недостатка сравнительно дешёвых энергоносителей.