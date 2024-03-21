По мнению генерального директора компании, неблагоприятная ситуация в промышленности позволит экономике Европы «оздоровиться».

В связи с высокими ценами на энергоносители объёмы промышленного производства Европейского Союза падают уже несколько лет подряд, но данная ситуация может иметь и положительные моменты для европейской экономики, считает глава одной из самых крупных мировых химических компаний Мартин Брудермюллер, говорится в материале издания Euractiv.

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Источник фото: Financial Times/picture alliance/dpa

По словам генерального директора немецкой компании BASF, от высокой стоимости энергоносителей пострадает целый ряд энергоёмких производственных отраслей Европы, в том числе сталелитейная, химическая и другие.

Кроме того, Мартин Брудермюллер отметил, что доля промышленных производств в общем объёме ВВП Европейского Союза будет неуклонно снижаться, добавив, что Германия станет менее конкурентоспособной и привлекательной для крупных инвестиций, а в будущем некоторые отрасли производства могут и вовсе исчезнуть с европейского рынка.

При этом глава немецкого концерна призвал не отчаиваться, заявив о необходимости принятия ряда мер по поддержке европейской промышленности и упрощению системы регулирования, а также предположил, что «невидимая рука рынка» сама восстановит утраченные позиции Европы.

Помимо этого, он отметил, что данная ситуация не обязательно является вредной для экономики ЕС, и даже позволит её «оздоровить», избавившись от заведомо нежизнеспособных компаний.

Согласно официальным данным Евростата, объём промышленного производства в Европейском Союзе в январе упал на 5.7 % в годовом выражении, а одна из крупнейших экономик Европы, немецкая, показала падение на 5.4 % за аналогичный период.

Исходя из прогнозов специалистов, европейские промышленники перенесут свои энергоёмкие производства в страны с приемлемыми ценами на энергоносители, в частности в США и Китай. Действия концерна BASF подтверждают заявления специалистов — в настоящее время компания занимается строительством нефтехимического завода общей стоимостью в 10 миллиардов евро в Чжаньцзяне провинции Гуандун в КНР, что является наиболее крупной инвестицией концерна за всю его историю существования.

Обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуации в европейской экономике усиливается ещё и в связи с неблагоприятными прогнозами — в прошлом месяце Европейская комиссия опубликовала обновлённые данные о предполагаемом росте ВВП Европейского Союза, снизив свой прогноз роста с 1.2 до 0.8 % на текущий год, а Германия в 2024 году и вовсе понизила свои прогнозируемые показатели роста с 1.3 до 0.2 %.

Ухудшение ситуации в ряде отраслей промышленности Европы специалисты объясняют уменьшением объёмов поставок дешёвых энергоносителей из России в связи с введением санкций, а также отмечают постепенный переход европейской экономики от производства к сфере услуг.