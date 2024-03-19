Заявленная скорость ракеты превышает значение в пять махов.

Американские оружейники разрабатывают перспективную крылатую ракету, способную двигаться на гиперзвуковых скоростях, говорится в материале Breaking Defense со ссылкой на заявление высокопоставленного военного чиновника США и ряд бюджетных документов.

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Источник фото: DefenseScoop/Northrop Grumman

Сообщается, что в 2025 финансовом году ВВС США рассчитывает на проведение всесторонних лётных испытаний гиперзвуковой ударной крылатой ракеты HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), снабжённой прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способной лететь со скоростью, превышающей пять махов. Кроме того, ракета имеет возможность активно маневрировать для преодоления противоракетной обороны противника.

Контракт на поставку данного типа вооружения в американские войска был заключён между ВВС США и компанией Northrop Grumman ещё в 2022 году. Разработка ракеты HACM основывается на уже имеющихся наработках, проделанных специалистами DARPA, а также предполагает участие Австралии.

Исходя из бюджетных документов, на разработку и тестирование гиперзвуковой ракеты HACM в 2025 финансовом году планируется потратить около $517 миллионов, а до 2029 финансового года военное ведомство запросило $2.4 миллиарда.

Всесторонние лётные испытания перспективной американской ракеты планируется провести в первом-втором квартале 2025 финансового года, используя при этом австралийскую испытательную инфраструктуру. В этот же период американские специалисты намерены адаптировать HACM для оснащения истребителей-бомбардировщиков F-15E и F/A-18F. Приступить к поставкам в войска данных гиперзвуковых ракет планируется к 2027 финансовому году.

Отмечается, что наряду с HACM в США ведут работу ещё над одним гиперзвуковым вооружением, именуемым ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) и представляющим собой гиперзвуковой планирующий модуль, установленный на ракете. Результаты испытаний данного типа вооружения уже изучаются чиновниками военного ведомства США, но в настоящий момент ряд специалистов отдают предпочтение ракетам HACM, отмечая их более компактные размеры, позволяющие их установку и запуск с большего числа платформ.

Ранее стало известно, что в США работают над созданием обширной спутниковой сети, позволяющей выявлять факты запусков ракет, в том числе гиперзвуковых, с дальнейшим их сопровождением в режиме реального времени и целеуказанием для средств противодействия.