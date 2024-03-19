На долю РФ приходится 18 % от общих объёмов поставок трубопроводного газа в Европу.

Несмотря на напряжённость в экономических отношениях между Россией и Европой объёмы поставок газа в Европейский Союз за первые два месяца текущего года увеличились, говорится в материале издания «ТАСС», ссылающегося на доклад Форума стран-экспортёров газа.

реклама

Источник фото: РИА Новости

Согласно опубликованному документу, в феврале текущего года объёмы потребления газа в ЕС несколько снизились (на 8 %) по сравнению с соответствующим периодом прошлого, что обусловлено более высокой температурой в зимний период в Европе на фоне показателей 2023 года, но это не помешало росту поставок «голубого топлива» из России — в январе-феврале 2024 года поступление газа из Российской Федерации в ЕС увеличилось на четверть в годовом выражении.

В целом же, в феврале наблюдался спад в европейской промышленности, несмотря на снижение стоимости газа, а также повышение доли выработки электроэнергии за счёт гидро- и ветрогенераторов, что также оказалось немаловажным фактором, обусловившим снижение потребления «голубого топлива» в Европейском Союзе в последний месяц зимы.

Наиболее заметное понижение потребности в газе в феврале текущего года было зафиксировано во Франции — оно достигло значения в 19 %, в Испании объём потребления данного вида топлива снизился на 17 %, а в Германии и Италии — на 11 %.

При этом в документе отмечается, что наибольший вклад в поставку газа в Европу по трубопроводам вносит Норвегия, на долю которой приходится 58 % от общего объёма, в то время как из России поставляется около 18 %.

Согласно отчёту Форума стран-экспортёров газа, в январе текущего года Китай нарастил потребление природного газа на 8.7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.