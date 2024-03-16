Парк вычислительной техники NASA не отвечает современным требованиям.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) столкнулось с целым рядом трудностей в связи с несовершенством системы управления вычислительными средствами и перегруженностью устаревшего парка компьютерной техники, что было выявлено в результате проведения аудита, говорится в публикации издания The Register.

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Источник фото: Pixabay

В настоящий момент сотрудники NASA испытывают трудности с выполнением различных научных программ и проектов из-за чрезмерной загруженности суперкомпьютеров, которые не справляются с возрастающими объёмами задач, в результате чего возникают задержки в доступе к вычислительным мощностям, тормозящим работу научных коллективов.

Чтобы не замораживать свою деятельность, подразделениям NASA приходится тратить дополнительные средства на создание собственной вычислительной инфраструктуры, позволяющей производить вычисления независимо от основных суперкомпьютеров космического агентства. Один лишь коллектив программы Space Launch System тратит на свои исследования сверх основного бюджета около 250 000 долларов США в год.

При этом отмечается, что парк суперкомпьютеров NASA весьма устарел и не отвечает современным требованиям к вычислительным центрам — так, Центр передовых суперкомпьютеров NASA имеет в своём распоряжении около 18 000 CPU и всего 48 GPU, несмотря на то, что в настоящий момент вычисления на графических процессорах весьма актуальны.

К основным причинам, тормозящим обновление вычислительной техники NASA, относят проблемы с цепочками поставок, необходимость в обновлении программного обеспечения и отсутствие достаточного количества квалифицированных сотрудников для внедрения новых технологий.

Кроме того, в ходе аудита было выявлено отсутствие чётких инструкций по поводу порядка использования вычислительных ресурсов NASA в том или ином случае, что вносит путаницу при организации научно-исследовательской деятельности.

Система безопасности вычислительной техники NASA также имеет свои изъяны, вызванные наличием множества подразделений со своей инфраструктурой, доступной, в том числе, сотрудникам, являющимся гражданами других государств, контроль за действиями которых практически не осуществляется. Помимо этого, были выявлены проблемы с использованием правил и механизмов противодействия кибератакам.

Для устранения возникшей в NASA ситуации проверяющие порекомендовали пересмотреть организационную структуру управления вычислительными средствами, а также создать специальную команду, которая выработает план по модернизации парка суперкомпьютеров, обновлению ПО, устранению проблем с безопасностью, а также решит ряд других вопросов, связанных с вычислительной инфраструктурой NASA.