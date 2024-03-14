Больше всего пострадала Ирландия, Эстония, Болгария, Мальта и Германия.

В Европе наблюдается спад промышленного производства, который достиг рекордного значения за последние несколько лет, говорится в публикации издания «Военное обозрение», ссылающегося на данные Евростата.

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Источник фото: РИА Новости

Согласно информации, опубликованной статистической службой ЕС, общее сокращение объёмов промышленного производства в двадцати семи государствах, входящих в состав Европейского Союза, в январе текущего года достигло показателя в 5.7 % по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Если сравнить уровень производства в ЕС в январе 2024 года и декабре 2023 года, то падение не столь впечатляюще, но не менее тревожно — оно достигло отметки в 2.1 %.

Суммарные показатели сокращения производства в странах, входящих в Еврозону, официальной валютой которой является евро, ещё более внушительны — за год объёмы сократились на 6.7 %, а в январе текущего года по сравнению с декабрём 2023 года спад достиг значения в 3.2 %.

Наибольшее падение в годовом исчислении наблюдалось в Ирландии (-34.1 %), Эстонии (-8.6 %), Болгарии (-7.6 %), Мальте (-5.6 %) и Германии (-5.4 %). Кроме того, Ирландия заняла первое место по ежемесячному показателю спада промпроизводства — в январе 2024 года по сравнению с декабрём 2023 года снижение объёмов в данной стране составило 29.0 %.

По мнению экспертов источника, экономические санкции, введённые в отношении России со стороны Европы, достигли обратного эффекта — вместо того, чтобы ослабить экономику РФ, они больно бьют по европейским промышленникам.

Ранее стало известно о проблемах у целого ряда отраслей промышленности Германии, что специалисты напрямую связали с негативными последствиями от введения антироссийских санкций, в результате чего доступ к сравнительно дешёвым энергоносителям из России в Европу был перекрыт, что спровоцировало повышение стоимости конечного продукта, произведённого в ФРГ, и снижение конкурентоспособности на фоне возможностей Китая.