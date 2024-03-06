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Forbes: Рост госдолга США стал причиной потери доверия к доллару и укрепления позиций криптовалют
По словам аналитиков, всё больше инвесторов вкладывают свои деньги в биткоин.

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Растущий государственный долг США вселяет неуверенность в умы инвесторов по поводу будущего финансовой системы Штатов, что приводит к росту капиталовложений в криптовалюты и золото, тем самым увеличивая стоимость данных активов, говорится в публикации издания Forbes.

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Источник фото: Pixabay

В начале текущего года госдолг США превысил отметку в 34 триллиона долларов, что стало новым рекордом и тревожным знаком для ряда экспертов — согласно прогнозам специалистов финансового рынка, каждые сто дней данный показатель увеличивается ещё на один триллион долларов, что вызывает недоверие у инвесторов к мировой резервной валюте и приводит к поиску альтернативных способов вложения своих средств, наиболее популярными из которых оказались инвестиции в криптовалюты и золото.

Данные тенденции привели к весьма ощутимому росту стоимости биткоина, несколько дней назад превысившей отметку в 68 000 долларов США, что стало рекордным показателем за всю историю его существования. В настоящий момент общая цена данного актива, согласно подсчётам специалистов, составляет около триллиона долларов. Кроме того, целый ряд других криптовалют также вырос в стоимости, что обусловило рост объёмов данного рынка до двух триллионов долларов.

По мнению ряда экспертов, постоянное повышение лимита государственного долга США с высокой долей вероятности приведёт к экономическому кризису через несколько лет, что уже сейчас вызывает опасения по поводу надёжности американского доллара в роли мировой резервной валюты, а также усиливает позиции криптовалют в глазах инвесторов.

Согласно прогнозам финансовых аналитиков, при сохранении подобных тенденций стоимость криптовалют в обозримом будущем будет неуклонно расти, а некоторые из специалистов предрекают лавинообразный рост цены биткоина в ближайшие несколько месяцев.

#сша #криптовалюта #биткоин
Источник: forbes.com
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