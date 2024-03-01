Гендиректор госкорпорации отметил, что в них нуждаются Вооружённые силы РФ и зарубежные покупатели.

В связи с растущими потребностями российских войск в системах дальнего радиолокационного обнаружения и дальнейшего целеуказания выпуск отечественных самолётов ДРЛО А-50 будет восстановлен, о чём заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в разговоре с изданием «ТАСС».

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Источник фото: РИА Новости

По словам главы «Ростеха», Вооружённые силы Российской Федерации нуждаются в возможностях такого самолёта как А-50, поэтому было принято решение о возобновлении его производства. Кроме того, собеседник агентства отметил, что данные самолёты весьма интересуют зарубежных покупателей.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, созданный специалистами концерна «Вега» и Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева на базе тяжёлого военно-транспортного самолёта ИЛ-76, предназначен для выявления и дальнейшего сопровождения целей разных типов, в том числе морских, наземных и воздушных, а также наведения на них самолётов боевой авиации.

В настоящий момент самолёты данного типа в России не выпускаются, а производится лишь их модернизации до А-50У, предполагающая усовершенствование радиотехнического комплекса и ряда узлов, за счёт чего модернизированная версия самолёта может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров.

Судя по всему, именно модернизированные А-50У будут выпускаться на восстановленных мощностях, чтобы затем отправиться в войска РФ или на продажу в другие страны, заинтересованные в возможностях данных самолётов.

Ранее стало известно, что работы над модернизацией А-50 до А-50У продолжаются, и в ближайшее время очередной улучшенный самолёт ДРЛО должен быть передан в распоряжение российских войск.