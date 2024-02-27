В настоящий момент ресурс «Сообщество Steam» уже исключён из реестра.

Несколько часов назад стало известно о добавлении онлайн-портала «Сообщество Steam» в реестр сайтов, запрещённых для посещения пользователей из России, но спустя некоторое время запись о сайте-нарушителе из списка РКН была удалена, сообщает издание «Интерфакс».

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что одна из страниц сайта «Сообщество Steam» была внесена Роскомнадзором в Единый реестр запрещённых сайтов на основании решения МВД России от 22 февраля текущего года в связи с публикацией на ней данных о методах производства наркотических веществ, что является противозаконным на территории Российской Федерации.

Отмечается, что владельцу ресурса было направлено соответствующее требование об удалении информации, нарушающей законы РФ, которому тот подчинился, удалив противоправные данные, после чего страница была исключена из списка сайтов-нарушителей. При этом блокировка искомого сайта на территории РФ не осуществлялась, говорится в сообщении представителя Роскомнадзора.

Онлайн-портал «Сообщество Steam» является площадкой, на которой геймеры, использующие игровой сервис Steam, имеют возможность общаться с единомышленниками, делясь опытом прохождения и мнениями об играх, торговать внутриигровыми предметами, публиковать и скачивать различные игровые модификации, делиться видеороликами и скриншотами, а также совершать ряд других действий.

При этом блокировка не затрагивала основной сервис Steam по распространению компьютерных игр и программ, но потеря доступа к весьма значимому для геймеров «Сообществу Steam», вероятно, стала бы для пользователей из России неприятным сюрпризом.