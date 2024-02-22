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Wisk рассчитывает на запуск автономной службы летающих такси с вертикальным взлётом к 2030 году
Тестирование аэротакси шестого поколения пройдёт в текущем году.

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В связи с большой загруженностью наземных транспортных путей сообщения в ряде регионов разных стран некоторые компании активно разрабатывают летающие средства передвижения, которые смогут быстро доставлять людей и грузы — как говорится в публикации сайта TechSpot, уже через несколько лет в США может появиться воздушное такси, стоимость перелёта на котором не будет превышать цену поездки на обычном автомобиле.

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Источник фото: TechSpot

Сообщается, что американский стартап Wisk в сотрудничестве с Boeing уже несколько лет тестирует прототипы автономного электрического самолёта с вертикальным взлётом и посадкой — в текущем году специалисты компании планируют испытать образец шестого поколения, который сможет транспортировать в воздушном пространстве на высоте 750-1200 метров до четырёх человек совместно с их багажом на расстояние до ~150 километров при скорости 200-220 километров в час. При этом время зарядки автономного воздушного такси составит всего четверть часа.

В настоящий момент компания находится в процессе получения необходимых разрешений на перевозку пассажиров и грузов у регулирующих органов США, поэтому о массовости предоставления услуг воздушного такси речи пока не идёт. Кроме этого, специалистам стартапа необходимо тщательно протестировать конструкцию и системы безопасности своего электрического самолёта, чтобы исключить различные нештатные ситуации во время полётов.

К текущему дню испытатели провели около 1750 пробных полётов на прототипах автономного электрического самолёта пяти версий и не выявили каких-либо серьёзных изъянов, которые могут повлечь за собой аварийные ситуации.

По словам представителей Wisk, у компании уже имеется соглашение по предоставлению услуг воздушного такси в районе Хьюстона, являющегося крупнейшим городом в американском штате Техас, жители которого испытывают проблемы с наземным транспортным сообщением в связи с загруженностью дорог, но для массового пользования проект станет доступен лишь к 2030 году.

Сотрудники стартапа отмечают, что стоимость полёта на их воздушном такси будет весьма доступной и не превысит цену, которую платят клиенты такого известного сервиса, как Uber.

Развитие воздушного транспорта и активное его внедрение в качестве аэротакси происходит и в других странах мира — например, в Китае в прошлом году было выдано разрешение на осуществление пассажирских перевозок на беспилотном летающем такси, а во Франции ожидается появление первых воздушных такси к началу Олимпиады-2024, которая стартует летом текущего года.

#воздушное такси #wisk
Источник: techspot.com
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В Китае объявлена розничная цена воздушного такси eHang eVTOL - менее 350 000 долларов
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