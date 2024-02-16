Владельцам электрокаров приходится обращаться в сервисные центры для устранения повреждений поверхности кузова.

Не так давно поступивший в продажу электрический пикап Cybertruck получил прочный корпус из нержавеющей стали, выдерживающий прямое попадание из некоторых видов стрелкового оружия, но, судя по всему, подвержен коррозии в результате попадания на него капель воды, масла, моющих средств и других жидкостей, о чём сообщает целый ряд владельцев электрокара от Tesla, говорится в публикации издания Business Insider.

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Источник фото: Automotive News

Один из обладателей электромобиля Tesla Cybertruck написал на форуме, что был предупреждён о подверженности корпуса электрокара коррозии из-за воздействия воды — после дождя, по словам торгового представителя, консультирующего его, могут возникать пятна ржавчины, для устранения которых требуется полировка поверхности кузова.

Спустя всего несколько дней владелец электромобиля на собственном опыте убедился в верности данных слов, наблюдая следы ржавчины на корпусе, сделанном из нержавеющей стали. Кроме того, пользователь отметил, что после мытья кузова при помощи моющих средств происходят схожие процессы.

Ещё один пользователь форума обладателей Cybertruck заявил о появлении следов ржавчины на корпусе электрокара после дождя, отметив, что уже слышал подобные истории от других владельцев электропикапа Tesla. Владельцу электромобиля пришлось отвезти его в сервисный центр для устранения данных недочётов. Пользователь пообещал, что в дальнейшем будет документировать все известные случаи появления коррозии на кузове электрокара и отошлёт собранные данные представителям Tesla.

Исходя из публикации на сайте компании Mead Metals, имеющей дело с металлами, в некоторых случаях нержавеющая сталь, несмотря на своё название, подвержена коррозии — процесс образования ржавчины может быть запущен вследствие воздействия разных жидкостей, в том числе воды, различных химических средств, жиров и солевых растворов. Кроме того, причиной образования коррозии может стать и длительное воздействие высокой температуры.

Ранее некоторые владельцы Cybertruck уже предъявляли претензии к электрокару, выявив несколько недочётов, среди которых указывалось и отсутствие защитного покрытия на корпусе из нержавеющей стали, что, согласно документации к электрокару, может негативным образом сказаться на целостности и внешнем виде кузова при попадании на него различных жидкостей и веществ.

В прошлом году глава компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск, пообещал владельцам Cybertruck, что в будущем им станет доступна услуга по покрытию корпуса электрокара специальным материалом из карбида вольфрама, что позволит избежать возникновения коррозии и появления царапин на кузове.