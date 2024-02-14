В прошлом году компания тоже уволила большое количество своих сотрудников.

Немецкие промышленные гиганты продолжают испытывать трудности в своей деятельности, приводящие к сокращению объёмов производства и экономическому спаду, что в конечном итоге вынуждает их идти на довольно непопулярные меры, в том числе увольнение сотрудников — по информации агентства Bloomberg, немецкий производитель автошин, электронных компонентов и иных комплектующих к автомобильной технике Continental заявил о грядущем сокращении численности своих работников.

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Источник фото: Reuters

Сообщается, что немецкая компания Continental уволит около 7150 сотрудников, работающих на предприятиях производителя в Германии, что составит около 3.6 % от общего количества персонала. Большая часть увольнений придётся на административный сектор, но пострадает также и отдел, занимающийся исследованиями и разработкой новых технических решений для компании — он уменьшится на 1750 работников.

Кроме того, немецкий производитель рассматривает возможность объединения своих площадок и исследовательских отделов, базирующихся не только в Германии, но и других странах.

К основным причинам, побудившим компанию к столь радикальным мерам, причисляют стремление производителя повысить свою конкурентоспособность в условиях замены автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на электрокары, а также непростые условия при внедрении цифровых технологий.

Это уже не первое сокращение штата в Continental — в ноябре прошлого года компания заявила об увольнении 5.5 тысяч своих сотрудников, прежде всего, в сфере управления, обусловив данное решение намерением сократить свои финансовые затраты.

Ранее журналистами издания Bloomberg было высказано мнение о потере Германией статуса промышленной сверхдержавы в ближайшее время, что связано с отказом от дешёвого российского газа и потерей привлекательности товаров немецкого производства в глазах потребителей из-за возросших затрат и повышения стоимости.