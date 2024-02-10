С каждым днём ситуация в немецкой промышленности становится всё хуже из-за отсутствия дешёвого газа из России, потери интереса со стороны покупателей из Китая и давления США.

Промышленность Германии находится в бедственном положении, а ряд её отраслей приходят в откровенный упадок, что может серьёзно пошатнуть позиции страны на мировой арене и в будущем привести к потере статуса промышленной сверхдержавы — об этом свидетельствуют данные в материале американского издания Bloomberg.

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Источник фото: Financial Times/picture alliance/dpa

Источник отмечает, что спад промышленного производства наблюдается в Германии ещё с 2017 года, но в последние пару лет он резко ускорился. При этом в некоторых отраслях ситуация не слишком плачевная и выражается лишь в снижении денежных вливаний на расширение производственных мощностей, но в основных сферах промышленности ФРГ, в том числе химической и трубопрокатной, дела весьма плохи — владельцам заводов приходится увольнять часть своих сотрудников и даже полностью останавливать производство.

Одной из основных причин, которые привели к текущему положению дел, журналисты издания называют прекращение поставок дешёвых энергоносителей из России и отсутствие альтернативы по приемлемой стоимости, что негативно повлияло на конкурентоспособность немецких товаров, ценник которых заметно увеличился, став фактором отсутствия интереса у потенциальных покупателей, в том числе из Китая.

Кроме того, к негативным последствиям для немецкой промышленности причисляют и возросшее давление со стороны США, которые, невзирая на сотрудничество с ФРГ в ряде областей, стараются устранить конкурента, заняв его позиции на мировом рынке.

По мнению некоторых промышленников Германии, негативная тенденция с каждым днём усугубляется, и затормозить её вряд ли получится, поэтому положение немецкой промышленности безнадёжно.

Источник отмечает, что ситуация в промышленности ФРГ развивается подобно «эффекту домино», когда падение одного элемента приводит к полному разрушению конструкции — если подобные тенденции сохранятся и правительство не будет руководствоваться, прежде всего, национальными интересами, в скором времени Германия перестанет считаться флагманом европейской экономики и потеряет своё звание промышленной сверхдержавы.