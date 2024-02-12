Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Новая ИИ-функция Windows 11 «Speak for Me» позволит озвучивать текст голосом пользователя
Новая сборка Windows 11 26052 позволит пользователям озвучивать сообщения в системе или напечатанный текст своим собственным голосом.

реклама

Разработчики из компании Microsoft продолжают совершенствовать свою операционную систему Windows 11, внедряя новые функции с применением возможностей искусственного интеллекта, позволяющие облегчить «жизнь» пользователям — как озвучивается в публикации сайта Neowin со ссылкой на сообщения некоторых специалистов, новая сборка Windows 11 26052 имеет одну новую интересную функцию, о которой в официальной документации пока что ничего не сказано.

реклама

Источник фото: PCMag / Microsoft

Речь идёт о функции «Говори за меня» («Speak for Me»), которая позволит пользователям озвучивать сообщения в системе или напечатанный текст своим собственным голосом, создав своего виртуального голосового «двойника», работающего благодаря использованию специальных ИИ-алгоритмов, синтезирующих голос на основе заблаговременно созданного «слепка».

Данная функция предоставит разного рода энтузиастам широкие возможности по её использованию в различных ситуациях — от банального озвучивания электронных произведений собственным голосом до проведения лекций и онлайн-мероприятий.

Подобно другим специальным возможностям в Windows 11, функция «Говори за меня» имеет отдельную страницу в разделе «Настройки», а её активация может быть произведена при помощи нажатия сочетания клавиш Win+Ctrl+T.

Источник фото: Neowin

К сожалению, в текущей сборке Windows 11 26052 функция «Говори за меня» не работоспособна — в разделе «Настройки» имеются только пояснения, как она будет функционировать, а представленные на странице ссылки ведут на разделы с общей документацией.

Разработчики из Microsoft не единственные, кто внедряет ИИ-функцию с возможностью озвучивания текстов и сообщений голосом пользователя — чуть ранее похожая возможность была реализована специалистами Apple.

Ранее в Windows 11 была добавлена ещё одна функция для работы с голосом пользователя, использующая возможности ИИ и позволяющая исключить различные звуки и шумы в режиме реального времени.

#windows 11 #speak for me
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
В Windows 11 будет добавлена функция Sudo, аналогичная функциональности Linux
В тестовых сборках Windows 11 заметили новую зависимость от инструкций процессора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
14
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
2
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
7
Инженеры из РФ создали гибридный снаряд с функцией самолёта, ракеты и ударного многоцелевого дрона
1
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Неизвестный смартфон Google замечен на сертификации UL Demko с аккумулятором емкостью 4942 мА*ч
+
Американские морпехи готовятся к выполнению боевых задач в условиях "русской зимы"
+
Суммарные продажи GTA V превысили отметку в 195 миллионов копий, а Red Dead Redemption 2 - 61 млн
+

Популярные статьи

10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
12
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
97
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
166
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
8
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
12
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
22
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
41

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
00:49
Нахрена я должен покупать другую винду для нормальнгго пользования железки. что за бред? я должен терпеть глюки бета теста кривой ОСи чтобы типа все ядра работали норм? не бредово ли это как-то звучит...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
00:47
быдлятина завали, если твой мозг не понимает, что для любого железа должна быть адекватная поддержка на уровне ОС, то смысл в твоих "мнениях"? Любое устройство работает так, как поддерживает его произ...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
mr_aleks
00:45
А че в нем плохого?
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
fynjy_2005
00:41
Это для кого, все настолшько сыро. что даже в ноутах эти ядра не так полезны как могло быбыть при нормальной поддержки софта, но даж на вин11 не везде все работает как надо
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Дмитрий Камских
00:40
Купил Ваня как то материнскую а ему продавец сказал -бери PCI express 3.0 будет жить ещё 5 лет точно Ну и ты к этому всему взял какую нибудь амд видюху и топовый проц Пришел домой а видюха выдает в Ве...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Yilec
00:37
Ох уж эти знаменитые безопасные японские ядерные реакторы. Фукусима не даст соврать.
Япония испытает новый безопасный ядерный реактор
fynjy_2005
00:32
идет 2024 год, болшьшая часть софта та ки не может работать с недоядрами, на вин10 все вообще криво работает. Кто в этом виноват? Может сначала надо продумать развитие софтовой инфраструктуры для рабо...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Red Red
00:31
Ленард вроде в мелкософте трудится думаю ноги оттуда
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
fynjy_2005
00:29
херню не неси. Интел не смог в архитектуру с быстрыми я драми. Они получились быстрым, но очень горячими
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Джон Коннор
00:28
Очередная брехня Нвидии развеяна
Приложения NVIDIA CUDA теперь могут работать на видеокартах AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем