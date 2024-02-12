Новая сборка Windows 11 26052 позволит пользователям озвучивать сообщения в системе или напечатанный текст своим собственным голосом.

Разработчики из компании Microsoft продолжают совершенствовать свою операционную систему Windows 11, внедряя новые функции с применением возможностей искусственного интеллекта, позволяющие облегчить «жизнь» пользователям — как озвучивается в публикации сайта Neowin со ссылкой на сообщения некоторых специалистов, новая сборка Windows 11 26052 имеет одну новую интересную функцию, о которой в официальной документации пока что ничего не сказано.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Речь идёт о функции «Говори за меня» («Speak for Me»), которая позволит пользователям озвучивать сообщения в системе или напечатанный текст своим собственным голосом, создав своего виртуального голосового «двойника», работающего благодаря использованию специальных ИИ-алгоритмов, синтезирующих голос на основе заблаговременно созданного «слепка».

Данная функция предоставит разного рода энтузиастам широкие возможности по её использованию в различных ситуациях — от банального озвучивания электронных произведений собственным голосом до проведения лекций и онлайн-мероприятий.

Подобно другим специальным возможностям в Windows 11, функция «Говори за меня» имеет отдельную страницу в разделе «Настройки», а её активация может быть произведена при помощи нажатия сочетания клавиш Win+Ctrl+T.

Источник фото: Neowin

К сожалению, в текущей сборке Windows 11 26052 функция «Говори за меня» не работоспособна — в разделе «Настройки» имеются только пояснения, как она будет функционировать, а представленные на странице ссылки ведут на разделы с общей документацией.

Разработчики из Microsoft не единственные, кто внедряет ИИ-функцию с возможностью озвучивания текстов и сообщений голосом пользователя — чуть ранее похожая возможность была реализована специалистами Apple.

Ранее в Windows 11 была добавлена ещё одна функция для работы с голосом пользователя, использующая возможности ИИ и позволяющая исключить различные звуки и шумы в режиме реального времени.