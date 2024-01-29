В новой сборке Windows 11 Canary Channel build 26040 добавлена функция Voice Clarity, являющаяся «эксклюзивом» для лэптопов серии Surface

Разработчики из компании Microsoft активно внедряют поддержку возможностей искусственного интеллекта в свою операционную систему Windows 11 – как говорится в материале сайта Neowin, новая функция с использованием ИИ станет доступна всем пользователям новой версии ОС без необходимости покупки специальных устройств.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Сообщается, что в новой сборке Windows 11 Canary Channel build 26040 добавлена функция Voice Clarity, ранее являющаяся «эксклюзивом» для лэптопов серии Surface на базе процессоров ARM – отныне воспользоваться её возможностями сможет любой владелец компьютера с Windows 11 и «традиционным» CPU.

Функция Voice Clarity способна улучшить голос в режиме реального времени, устраняя различные шумы, подавляя эхо и уменьшая нежелательный эффект реверберации, для чего используются специальные модели искусственного интеллекта.

При этом активировать новую функцию можно будет даже в приложениях, которые официально не поддерживают её, что позволит наслаждаться новыми возможностями в любых голосовых чатах и мессенджерах. Разработчики могут дополнительно внедрить поддержку Voice Clarity в свои приложения, разрешив пользователям более тонко настраивать необходимые им возможности.

Источник отмечает, что Voice Clarity является частью набора инструментов Windows Studio Effects, приносящих целый ряд улучшений с использованием искусственного интеллекта, для активации ряда которых потребуется CPU с интегрированным NPU (нейронным процессором), в то время как некоторые доступны и без его наличия.

Производители программного обеспечения и процессорные гиганты активно внедряют возможности использования искусственного интеллекта в свои продукты, чтобы клиенты смогли по достоинству оценить новые функций ИИ, призванные упростить и улучшить качество работы и досуга пользователей.

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Впрочем, требования к «железу» в связи с внедрением искусственного интеллекта также возрастут — отмечается, что для использования ряда функций понадобится NPU, а наличие 16 Гбайт оперативной памяти станет необходимым минимумом для работы ИИ в штатном режиме.