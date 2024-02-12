По словам отечественных изобретателей, аналогичных боеприпасов в мире пока не существует.

Российские оружейники запатентовали перспективный гибридный реактивный управляемый боеприпас, аналогов которому, по их словам, в мире пока не существует, сообщает издание ТАСС, ссылаясь на материал, размещённый на сайте ФИПС.

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Источник фото: Военное обозрение

Согласно пояснению к патенту, гибридный реактивный управляемый боеприпас (ГРУБ) имеет конструкцию, состоящую из корпуса в виде «бесхвостки» с крылом в форме стрелы и аэродинамическими органами управления (элевонами), а также одним вертикальным килем, что наделяет его характеристиками, присущими как ракете, так и самолёту.

Для обеспечения питанием систем ГРУБ предназначена аккумуляторная батарея, старт боеприпаса осуществляется одновременным запуском реактивных двигателей двух снарядов РСЗО, имеющих калибр 122 мм, а наведение на цель обеспечивается специальной автономной системой, позволяющей изменять координаты в связке с разведывательными средствами.

Благодаря своим гибридным свойствам, перспективный боеприпас имеет возможность регулировать свою высоту и направление, а также маневрировать, скрываясь в складках местности на низкой высоте, что позволяет дезориентировать системы наблюдения и обнаружения со стороны противника, с последующим успешным выходом к цели.

Как отмечают разработчики ГРУБ, аналогичных боеприпасов, которые имеют характеристики как самолёта, так и ракеты, а также снабжены снарядами РСЗО с калибром 122 мм, в мире пока не существует.

В перспективе гибридный реактивный управляемый боеприпас может составить конкуренцию крылатым ракетам и другим боеприпасам подобного типа, позволяя наносить точечные ракетно-бомбовые удары по целям неприятеля с высокой степенью точности.