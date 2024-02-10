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Китай готовится вывести на орбиту Луны спутники для обеспечения связи будущей лунной базы
Китайские аппараты могут быть запущены в феврале или марте.

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Китай увеличивает свою спутниковую группировку на лунной орбите, готовясь запустить несколько новых космических аппаратов, которые помогут в изучении Луны и расширят возможности связи для будущих миссий и лунной базы — как говорится в публикации сайта SpaceNews, китайские специалисты готовят к запуску пару спутников, при помощи которых будут проведены тестовые испытания.

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Источник фото: Spaceflight Now/CNSA

Сообщается, что китайские спутники Tiandu-1 и Tiandu-2, разработанные компанией DSEL, будут выведены на большую эллиптическую лунную орбиту и помогут учёным испытать навигационное и коммуникационное оборудование, в том числе методы лазерной локации и средства связи между космическими аппаратами.

Масса Tiandu-1 и Tiandu-2 составляет 61 и 15 килограммов соответственно. Каждый из космических аппаратов несёт на своём борту полезную нагрузку в виде технологического оборудования для обеспечения связи.

Запуск данных спутников поможет китайским специалистам сделать задел на будущее и позволит изучить возможности организации систем коммуникации, предназначенных для управления будущими лунными миссиями на поверхности Луны, особенно в тех её частях, где наблюдаются перебои со связью. Для этих целей совместно с Tiandu-1 и Tiandu-2 будет запущен спутник-ретранслятор Queqiao-2 — старт миссии может состояться в феврале или марте.

В будущем Китай планирует создать на орбите Луны спутниковую группировку Queqiao, выполняющую навигационные и коммуникационные функции, а также совершающую вспомогательные операции для лунных программ, в том числе для перспективной Международной лунной исследовательской станции, разработка которой в настоящий момент ведётся специалистами КНР и России с возможностью привлечения партнёров из других стран.

#китай #луна
Источник: spacenews.com
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